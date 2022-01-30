الأحد 30 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بالرابط.. خطوات الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعى بالرقم القومى

الإسكان الاجتماعي
الإسكان الاجتماعي

يعد رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي هو الأكثر بحثا على محرك البحث جوجل، خاصة مع اقتراب الإعلان عن أقوى طرح شقق سكنية للمصريين الخاصة بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "سكن لكل مصري"، والتي يتم تقسيطها إلى 30 عاما بفائدة 3%،؜  والمقرر طرحها خلال أيام قليلة.

ويعتبر طرح شقق الإسكان الاجتماعي ضمن أهداف الدولة،  لذلك تم إطلاق المبادرة الخاصة بسكن لكل مصري لجميع الفئات خاصة محدودي الدخل بفائدة تعتبر الأقل نسبة سنوية، حيث تبلغ نسبة الفائدة  3%؜  متناقصة ويتم  سداد قيمة الوحدة على 30 عاما كحد أقصى:

cservices.shmff.gov.eg.
 

وترصد "الدستور" تفاصيل رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم  القومي، من خلال تلك الخطوات: 

خطوات الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي

أولا: تسجيل الدخول عبر الموقع الرسمي لصندوق التمويل العقاري  

cservices.shmff.gov.eg

ثانيا: الضغط علي التمويل العقاري من خلال القائمة الرئيسية.

ثالثا: اختيار أيقونة الاستعلام عن حالة الطلب.

رابعا: ملء كافة البيانات المتقدم كاملة دون تجاوز أي بيان وتشمل الاسم والرقم القومي والعنوان والمحافظةً المقيم فيها المتقدم.

خامسا: تحديد المشروع الذي تم حجز الوحدة السكنية به.

سادسا: كتابة الرقم السري الذي تم إنشاء الحساب الخاص به عند إدخال البيانات.

سابعا: سوف تظهر لك حالة الطلب المقدم.


 شروط مبادرة  شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي

وتأتي شروط مبادرة التمويل العقاري تتضمن الآتي:

ضرورة إحضار شهادة إثبات الدخل وتسليمها لأحد البنوك المنفذة  للمبادرة، وبعد ذلك يمكنك استكمال باقي الأوراق، من ضمن شروط المبادرة:

  1. أن تكون الوحدة كاملة التشطيب
  2. مسجلة شهر عقاري أو قابلة للتسجيل
  3. لا يوجد عليها أي مخالفات
  4. يحظر بيعها لمدة لا تقل عن سبع سنوات
  5. لابد أن يكون المتقدم يحمل الجنسية المصرية
  6. لم يسبق له التقدم أو تخصيص له وأسرته
  7. لم يستفيد بقرض من مبادرة التمويل العقاري
رابط الإستعلام عن شقق الإسكان الإجتماعي بسكن لكل مصري شقق الاسكان الاجتماعي وزارةالاسكان رابط الاستعلام عن شقق الإسكان

رئيس التحرير

وائل لطفي

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