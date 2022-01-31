الإثنين 31 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

طرق الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعى

شقق الإسكان الاجتماعى
شقق الإسكان الاجتماعى

الإسكان الاجتماعي أحد آليات الدولة لمساندة الشباب المقبلين على الزواج بالعثور على شقة لمساندتهم، وتوفر الدولة شقق ال|إسكان الاجتماعي مقابل قسط شهر يتفاوت حسب مرتب الشاب وعمره، وتتتواجد شقق الإسكان الاجتماعي بالعديد من المناطق الجديدة بالقاهرة وغيرها من المحافظات المختلفة، وتتوفر شقق الإسكان الاجتماعي في القاهرة بمنطقة أكتوبر الجديدة وبالتحديد في الـ800 فدان، بالإضافة إلى  الشروق وبدر ، وتصل مساحة الشقة  إلى 90 متر مربع، ويتم تسليم شقق الإسكان كاملة المرافق وجاهزة على الإقامة.

طرق الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي

باعتبارها أحد الحلول أمام الشباب لإيجاد شقة سكنية بسعر مناسب تتزايد محركات البحث حول الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي، وتستعرض "الدستور" طريقة الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي.

أولًا: تسجيل الدخول عبر الموقع الرسمي لصندوق التمويل العقاري، حيث يمكن الدخول عبر الرابط التالي:  https://www.shmff.gov.eg/wps/portal/MFF/Home/login/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zizRwtzDwsTAx9_H2DTQ0cDf2Dg41M3A0MjIz1gxOL9AuyHRUBJlx1lA!!/

ثانيًا : القيام بتسجيل الدخول والضغط علي التمويل العقاري من خلال القائمة الرئيسيةً.

ثالثًا: اختيار أيقونة الاستعلام عن حالة الطلب.

رابعًا: ملئ كافة البيانات المتقدم كاملة دون تجاوز أي بيان وتشمل الاسم والرقم القومي والعنوان والمحافظةً المقيم فيها المتقدم للطلب. 

خامسًا: تحديد المشروع الذي تم حجز الوحدة السكنية الخاصة باإاسكان الاجتماعي.

سادسًا: كتابة الرقم السري الذي تم إنشاء الحساب الخاص به عند إدخال البيانات.

سابعًا: سوف تطهر لك حالة الطلب المقدم لك وإلى أي مرحلة وصل إليه.

وكما أن هناك استثناء خاص، حيث قررت الحكومة منح المصابين وأسر الشهداء من الجيش والشرطة وأقاربهم من الدرجة الثانية شروط خاصة على أن يتم تطبيق شرط الحد الأقصى للدخل للمتقدم الخاص بملفات صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

الإسكان الاجتماعى الشباب طرق الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي اكتوبر الجديدة الشروق وبدر

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وائل لطفي

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