الإثنين 07 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أستاذ علوم سياسية: الرئيس السيسى يولى أهمية كبرى لتعزيز العلاقات مع إفريقيا

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الدكتور جهاد عودة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، اليوم الاثنين، إن مصر لديها علاقات قوية ومميزة مع كافة الدول الإفريقية، منوهًا أن هناك تنسيقا دائما بشأن قضايا القارة السمراء، لاسيما خلال ترأس مصر للاتحاد الإفريقي في عام 2019.

وتابع عودة، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تولي أهمية كبرى للعلاقات مع الدول الإفريقية، منوهًا إلى أن مصر تسعى بكل قوة إلى الحفاظ على أمن واستقرار القارة السمراء، منوهًا أن مصر أطلقت العديد من المبادرات خلال ترأسها الاتحاد الإفريقي من أجل أخماد صوت البنادق والبدء في التنمية.

ولفت عودة، إلى أن مصر تعمل حاليا على تعزيز وتأكيد العلاقات مع كافة الدول الإفريقية والتنسيق بشأن قضايا المنطقة، منوهًا إلى أن التحركات المصرية في القارة السمراء تعكس مدى حرص مصر على توطيد علاقتها مع الدول الإفريقية.

 

واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، في وقت سابق من اليوم، بقصر الاتحادية الرئيس إسماعيل عمر جيله، رئيس جمهورية جيبوتي، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن اللقاء شهد عقد مباحثات منفردة بين الرئيسين، أعقبتها مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين، حيث رحب الرئيس بزيارة «جيله» إلى مصر، معربًا عن التقدير للعلاقات التاريخية الوثيقة والتعاون المشترك ووحدة الرؤى التي تربط بين البلدين الشقيقين، مؤكدًا حرص مصر على تعزيز العلاقات وترسيخ التعاون الاستراتيجي مع جيبوتي في شتي المجالات لإقامة شراكة مستدامة بين البلدين، بما يعكس مزيدًا من التنسيق والتعاون فيما يتعلق بقضايا الأمن الإقليمي والعمل التكاملي لإرساء السلام والاستقرار في المنطقة.

وعلى صعيد العلاقات الثنائية؛ أكد الرئيس أهمية تطوير مشروعات التعاون الثنائي بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، مع تذليل كل العقبات في هذا الصدد، لاسيما في قطاعات البنية التحتية والطاقة والصحة والطيران والتعليم والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلًا عن زيادة الاستثمارات البينية والارتقاء بمعدلات التبادل التجاري بين البلدين، بما فيها من خلال تعزيز جهود إنشاء المنطقة اللوجستية المصرية في جيبوتي إلى جانب تكثيف برامج الدعم الفني المقدمة إلى الجانب الجيبوتي، بالإضافة إلى تنويع وتعزيز أطر التعاون المشترك في المجالين العسكري والأمني بين البلدين، وكذا مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.

مصر الدول الافريقية ترأس مصر للاتحاد الأفريقي الرئيس عبد الفتاح السيسي عبد الفتاح السيسي

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