الإثنين 07 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

في ذكرى سيامته.. 23 معلومة عن بطريرك الكاثوليك الأنبا إبراهيم إسحق

الأنبا إبراهيم إسحق
الأنبا إبراهيم إسحق

تحتفل الكنيسة الكاثوليكية في مصر اليوم الاثنين، بذكرى السيامة الكهنوتية للانبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر.

وتستعرض «الدستور» في السطور التالية أهم المعلومات حول الأنبا إبراهيم إسحق: 

1- الاسم الكامل الأنبا إبراهيم اسحق سدراك جاد السيد
2- ولد في 19 أغسطس عام 1955م 
3- ولد بقرية بني شقير مركز منفلوط محافظة أسيوط
4- حصل على ليسانس الفلسفة واللاهوت من كلية العلوم الإنسانية واللاهوتية بالمعادي
5- سيم كاهناً في 7 فبراير 1980م بالمعادي بيد الأنبا إسطفانوس الأول بطريرك الأقباط الكاثوليك سابقا.
6- عين راعياً لكنيسة الملاك ميخائيل بحدائق القبة بالقاهرة من عام 1980م حتى 1983م
7- سافر إلى روما للدراسات التخصصية
8- حصل على الدكتوراه في اللاهوت العقائدي من الجامعة الغريغوريانا من عام 1983- 1988م.
9-  تولى منصب استاذ في الكلية الإكليريكية ليدرس مادة اللاهوت العقائدي.
10- عين رئيس للإكليريكية من عام 1990 حتى عام 2000م 
11- سافر إلى الخارج لفترة كرااعي منتدب لاتمام بعض الامور الرعوية 
12- تولى منصب مدير معهد التربية الدينية بالسكاكيني بالإضافة الى كونه مدرساً بالإكليريكية وكلية العلوم اللاهوتية بالسكاكيني
13- عين راعياً لفترة وجيزة بكاتدرائية السيدة العذراء بمدينة نصر.
14- انتخبه السينودس المقدس مطرانا للمنيا وسيم أسقفاً في 15 نوفمبر 2002م خلفاً للأنبا أنطونيوس نجيب بكاتدرائية يسوع الملك بالمنيا
15- خدم إيبارشية المنيا 11 سنة
16- أنشأ كنيستي الهريف وعزبة طنطاوي
17- أكمل بناء كنيسة القديس مرقس بمبني الراعي الصالح بحي المنيا قبلي
18- جدد كنائس منسافيس والفكرية ومبني الخدمات في نجع الدك وأبو قرقاص البلد ومنهري
19- افتتح مجمع الراعي الصالح التعليمي بمدينة المنيا الجديدة والآرش لخدمة الأخوة ذوي الاحتياجات الخاصة بقرية شوشة.
20-  اختاره سينودس الكنيسة القبطية الكاثوليكية بطريركاً للكرسي الإسكندري خلفاً لغبطة البطريرك الكاردينال الأنبا انطونيوس نجيب 
21- تم تنصيبه يوم الثلاثاء 12 مارس 2013م بكاتدرائية السيدة العذراء بمدينة نصر 
22- شارك في تنصيبه الأنبا يوحنا قلتة المعاون البطريركي، والأنبا كيرلس وليم مطران أسيوط، والأنبا يؤانس زكريا مطران طيبة، والأنبا مكاريوس توفيق مطران الإسماعيلية، والأنبا أنطونيوس عزيز مطران الجيزة والفيوم، والأنبا بطرس فهيم المعاون البطريركي وسفير الفاتيكان ومطران الروم الكاثوليك ومطران السريان الكاثوليك.
23- كما شارك بالحضور قداسة البابا تاوضروس الثاني بطريرك الأقباط الأرثوذكس.

إبراهيم إسحق الأنبا إبراهيم اسحق الانبا إبراهيم إسحق بطريرك

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