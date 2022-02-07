منح «المكلفة» بمحو أمية 10 أطفال شهادة الخدمة العامة.. أبرز أنشطة «التضامن»

أجرت وزارة التضامن، اليوم، عددًا من الأنشطة تستعرضها «الدستور» في السطور التالية:

-«القباج»: الأمية والزيادة السكانية شبحان يأكلان نتائج التنمية

أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الجامعات لم تعد مؤسسات تعليمية فحسب، بل تقوم بدور بارز في جهود تنمية المجتمع وتنمية وعي الطلاب وتنفيذ وتنظيم القوافل التنموية الشاملة، مؤكدة أن التعليم والمعرفة حق من حقوق الإنسان.

https://www.dostor.org/3707371



«القباج»: منح «المكلفة» بمحو أمية 10 أطفال شهادة الخدمة العامة في قرى حياة كريمة

أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن هناك 100 ألف مكلفة خدمة عامة كل عام وكل من وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التربية والتعليم تحصلان على العدد الأكبر منهن.

وقد أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه تشجيعًا للتوسع في إنجازات تعليم الكبار، يتم اتخاذ قرارين في هذا الشأن: أولهما أن كل مكلفة خدمة عامة تقوم بمحو أمية 10 أطفال في القرى المستهدفة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، سيتم إعفاء تلك المكلفة من الخدمة بعد المهمة، وستحصل مباشرة على شهادة اجتيازها الخدمة العامة.

https://www.dostor.org/3707372



- «التضامن»: دعم 5 ملايين طالب من خلال «تكافل وكرامة»

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه إيمانًا بأهمية التعليم في حياة الأفراد، أفردت الدولة أهمية خاصة للطلاب المتسربين من التعليم أو لهؤلاء الذين لم يحظوا بالالتحاق بالتعليم الأساسي، وذلك بإعطائهم فرصة ثانية من خلال مدارس التعليم المجتمعي.

https://www.dostor.org/3707380



-حافز إيجابي لكل سيدة تخرجت من محو الأمية وإعفائها من 50% قيمة قرضها



أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه سيتم توفير حافز إيجابي لكل سيدة تخرجت من محو الأمية إذا قامت بعمل مشروع يدر دخلاً عليها وعلى أسرتها، يتم اعفاؤها من 50% من قيمة القرض وتتحمله وزارة التضامن الاجتماعي عنها، تحفيزاً لها على أنه تم محو أميتها وأيضاً قامت بالالتحاق بسوق العمل حتى وإن كان المشروع صغيراً.

https://www.dostor.org/3707403



-فريق أطفال وكبار بلا مأوى ينقذ 4 فتيات دون الـ18 عامًا

وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، فريق البرنامج القومي لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى بإنقاذ 4 فتيات دون سن 18 عامًا يفترشن الشارع.

https://www.dostor.org/3707578