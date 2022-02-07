الإثنين 07 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

انتداب الطب الشرعى لتشريح جثة فتاة متحللة داخل شقتها فى الهرم

جثة
جثة

تجري النيابة العامة بالهرم تحقيقات موسعة في واقعة العثور على على جثة فتاة داخل شقتها في الهرم لكشف لغز وفاتها، وأمرت بندب خبراء الطب الشرعى لإجراء الصفة التشريحية  لبيان سبب الوفاة.

وتلقى قسم شرطة الهرم، بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة فتاة داخل شقتها بدائرة القسم، وبالفحص والمعاينة تبين العثور على جثة فتاة تدعى “ش. ق، 35 سنة”، ولا توجد إصابات خارجية، كما تبين أن الجثة فى بداية التحلل الرمى.

وبالفحص تبين سلامة جميع منافذ الشقة من أية كسور أو أعمال عنف، كما تبين عدم وجود بعثرة لمحتويات المنزل وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

قسم شرطة تحقيقات ندب الهرم وفاة الطب الشرعي تشريح

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