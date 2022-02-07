الإثنين 07 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المعمل الجنائى يعاين حريقين اندلعا داخل مخبزين فى الجيزة

حريق
حريق

يفحص خبراء المعمل الجنائي موقع  حريقين اندلعا داخل مخبزين فى مدينتى العياط و6 أكتوبر دون وقوع إصابات عقب تمكن رجال الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة من السيطرة علىهما وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بالغين منفصلين بنشوب حريق داخل مخبز بشارع الجمهورية بجوار البنك الأهلى بدائرة مركز شرطة العياط جنوب المحافظة.

كما تلقت بلاغاً بنشوب حريق داخل فرن بالحى السابع بمدينة 6 أكتوبر، وجرى انتقال الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإطفاء، وتمت السيطرة على الحريقين دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة، وتولت النيابة التحقيق وقررت انتداب المعمل الجنائى لموقع الحريق لبيان سببه ومعرفة وجود شبهة جنائية من عدمه.

شرطة حريق الجيزة الحماية المدنية اجراءات سيارات الإطفاء

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