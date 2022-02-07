دينا الشربينى إجازة من «المشوار» للمشاركة فى «عرض أحفاد ريا وسكينة»

حصلت الفنانة دينا الشربيني على إجازة من تصوير مسلسلها الدرامي الجديد “المشوار”، والذي تقوم ببطولته أمام محمد رمضان والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2022.

وكشف مصدر من داخل مسلسل المشوار، لـ"الدستور"، عن تفاصيل حصول دينا الشربيني على إجازة من التصوير حيث أكد أن دينا طلبت من المخرج محمد ياسين الحصول على إجازة لمدة 10 أيام من تصوير العمل للسفر إلى المملكة العربية السعودية لتقديم العرض المسرحي “أحفاد ريا وسكينة” على خشبة مسرح البوليفارد، وتعد هذه المشاركة الأولى لدينا الشربيني في عالم المسرح.

وأضاف المصدر أن النجمة دينا الشربيني قطعت شوطا كبيرا في تصوير دورها في مسلسل المشوار، وهو ما جعل المخرج محمد ياسين يوافق على منحها إجازة.

وتجسد دينا الشربيني خلال أحداث المسلسل شخصية ورد وهي زوجة محمد رمضان.

يذكر أن الشركة المنتجة للعمل المسرحي الجديد “أحفاد ريا وسكينة” والذي يقوم ببطولته كل من ياسمين رئيس ودينا الشربيني، انتهت من البوستر الدعائي للعمل استعدادًا لعرضها، وأعقبته بعدد من البوسترات المفردة لنجوم المسرحية.

وتصدر أبطال المسرحية الأفيش الدعائي الرسمي للعمل الذي جمع جميع الأبطال، على رأسهم ياسمين رئيس ودينا الشربيني ونجوم مسرح مصر محمد أسامة "أوس أوس" وبيومي فؤاد.

وتعرض مسرحية "أحفاد ريا وسكينة" لمدة أربعة أيام في الفترة من 9 فبراير إلى 12 فبراير ضمن فعاليات موسم الرياض على مسرح البوليفارد.

وحملت المسرحية اسم "أحفاد ريا وسكينة.. الستات ميعرفوش يقتلوا".

وواصل أبطال العمل البروفات الخاصة بالمسرحية على مدار الأيام الماضية في أحد المسارح الخاصة بالقاهرة.

والتحق بهم النجم بيومي فؤاد أمس بعد شفائه من فيروس كورونا، وسافر أبطال العمل إلى المملكة العربية السعودية أمس لبدء بروفات المسرحية هناك استعدادًا لعرضها يوم الأربعاء المقبل.

وتقدم ياسمين رئيس من خلال مسرحية "أحفاد ريّا وسكينة" شخصية بوسي شوكت لاظلو، التي تنتقل من حياة الترف والرفاهية والتسوّق، إلى درب حارة المهابيل حيث تصطدم بحياة شعبية لم تعشها من قبل.

مسرحية أحفاد ريّا وسكينة، من بطولة النجمة ياسمين رئيس والنجمة دينا الشربيني ومحمد أوس أوس، وبيومي فؤاد ولبنى ونس وعلاء زينهم وعدد آخر من نجوم الفن، والمسرحية من تأليف أحمد شاكر ومصطفى حسني، وإنتاج أحمد خالد موسى وريمون رمسيس، وإشراف فني المخرج هادي الباجوري، ومن إخراج سامح بسيوني.