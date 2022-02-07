الإثنين 07 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

معرض «أزياء التراث العربي بين الماضي والحاضر» بالفنون التطبيقية جامعة حلوان

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أقام طلاب الفرقة الرابعة بقسم الملابس الجاهزة كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان، معرض تحت عنوان "أزياء التراث العربي بين الماضي والحاضر" لمشروع تخرج الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2021-2022 وذلك تحت رعاية  الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، والدكتورة ميسون قطب عميد الكلية، والدكتورشريف عبد السلام وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وتحت إشراف الأستاذة الدكتورة ضحى الدمرداش رئيس قسم الملابس الجاهزة.

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دارت فكرة المعرض حول التأكيد على الهوية العربية من خلال الاستفادة من جماليات التراث العربي واستخدام الأزياء التراثية كمصدر إلهام لتصميم ملابس مبتكرة تناسب الإنتاج الكمي وتواكب اتجاهات الموضة العالمية لعام ٢٠٢٢/٢٠٢٣ بهدف تسويقها في البلدان العربية ودعم الاقتصاد العربي من خلال خطط تسويقية أعدها الطلاب. 

وتم استخدام خامات طبيعية وتعددت تقنيات تنفيذ التصميمات المقترحة حيث اشتملت على تطريز آلي وطباعة ولمسات من التطريز اليدوي وحرق بالليزر.

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وتم تنظيم العمل في 5 مجموعات من الطلاب حيث اختصت كل مجموعة بدراسة أزياء التراث لإحدى الدول العربية (مصر –تونس – المغرب – فلسطين - العراق). قام الطلاب بعمل تحليل لأزياء التراث من حيث التصميم والوحدات الزخرفية والألوان والخامات وتقنيات التنفيذ وقد تمت مواكبة اتجاهات الموضة العالمية في تصميم وتنفيذ التصميمات المبتكرة. قام الطلاب بعمل العديد من الاسكتشات وتجارب التنفيذ حتى تم التوصل الى مجموعات نهائية من التصميمات الملونة. بالإضافة الى ذلك اعد الطلاب ما يقرب من 80 تصميم نهائي منفذ.

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وقام بالتدريس الدكتور خالد الشيخ ،الأستاذ المساعد دكتور وديان مدين، والأستاذ المساعد دكتور رشا وجدي، والمهندسة آية داود ، والمهندسة ندى طارق، وبحضور ضيف الشرف دكتور خالد عز الدين  المدير التنفيذي لشركة حجابي، ولفيف من  أساتذة وطلاب من قسم الملابس الجاهزة وأقسام كلية الفنون التطبيقية.

وتم تنفيذ مشروع التخرج تحت إشراف كلا من الأستاذ المساعد دكتور وديان مدين، والأستاذ المساعد دكتور/ رشا وجدي. بالإضافة الي ذلك قام الطلاب بأعداد دراسة للسوق المستهدف، وجدول مواصفات متكامل للتصميمات المنفذة، مع عمل تصور مقترح لإنشاء علامة تجارية تتضمن التصميمات المقترحة لكل مجموعة وذلك تحت اشراف  الدكتور خالد الشيخ.

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ونال المعرض إعجاب  الحضور من حيث تميز هدف وفكرة المشروع، بالإضافة لتحقيق الاصالة والمعاصرة في التصميمات المبتكرة، وملائمة الخامات المستخدمة، ودقة تنفيذ التقنيات ومناسبتها للإنتاج الكمي لطرحها في الأسواق المستهدفة.

ملابس دراسة تعليم الدول العربية شئون التعليم والطلاب جامعة حلوان التراث العربى تطبيق عرض أزياء اتجاهات الموضة

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وائل لطفي

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