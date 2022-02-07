الإثنين 07 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

منذ 2016 وحتى الآن.. تعرف على المذكرات الموقعة بين مصر وجيبوتي

السيسي ورئيس جيبوتي
السيسي ورئيس جيبوتي

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، ونظيره الرئيس إسماعيل عمر جيله، رئيس جمهورية جيبوتي، توقيع اتفاقيات تفاهم وتعاون بين البلدين في العديد من المجالات، وذلك في قصر الاتحادية، وتم التوقيع في حضور الرئيس السيسي، ونظيره الجيبوتي، على آلية تشاور سياسى بين الخارجية المصرية والخارجية الجيبوتية، وكذلك التوقيع على مذكرة إنشاء منطقة لوجيستية في جيبوتي، ومذكرة تفاهم في مجال الطاقة، وغيرها من المجالات في إطار العلاقات المشتركة بين البلدين. 

وهناك مذكرات سبق توقيعها بين مصر و جيبوتي في عام 2016 لتأتي المذكرات التي تم توقيعها اليوم وتضاف إلى المذكرات التي سبق وأن وقعتها مصر وجيبوتي.

في 27 ديسمبر من عام 2016 ، شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الجيبوتي عمر إسماعيل جيلة التوقيع علي سبع اتفاقيات ومذكرات تفاهم للتعاون بين البلدين في عدد من المجالات والقطاعات وهي:

مذكرة تفاهم بين البلدين لتصدير واستيراد وعبور المواشي واللحوم، وقعها دكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي آنذاك ومن الجانب الجيبوتي محمود علي يوسف وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي.

مذكرة في مجال التعليم الفني وقعها وزير التربية والتعليم آنذاك الهلالي الشربيني ومن الجانب الجيبوتي محمود علي يوسف وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي.

مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاشتراك في المعارض والأسواق الدولية، وقعها وزير التجارة والصناعة آنذاك طارق قابيل ومحمود علي يوسف وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي محمود علي يوسف.

مذكرة في مجال التعاون التجاري وقعها وزير التجارة والصناعة آنذاك طارق قابيل ومن الجانب الجيبوتي محمود علي يوسف وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي.

اتفاق تعاون اقتصادي وفني بين البلدين، وقعه كل من وزيرة التعاون الدولي آنذاك سحر نصر ووزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي الجيبوتي محمود على يوسف.

مذكرة تفاهم في مجال الصحة والدواء، وقعها وزير الصحة أنذاك الدكتور أحمد عماد ووزير الصحة الجيبوتي جامع علمي عكية .

واليوم الاثنين، تم التوقيع على مذكرة إنشاء منطقة لوجيستية فى جيبوتى، ومذكرة تفاهم فى مجال الطاقة، وغيرها من المجالات فى إطار العلاقات المشتركة بين البلدين.

مذكرة تفاهم وزير الزراعة جمهور مصر تعاون

رئيس التحرير

وائل لطفي

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