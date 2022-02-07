الإثنين 07 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

مساعدات طبية ودعم متواصل.. مواقف إنسانية دعمت فيها مصر جيبوتي

السيسي ورئيس جيبوتي
السيسي ورئيس جيبوتي

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الرئيس إسماعيل عمر جيله، رئيس جمهورية جيبوتي، توقيع اتفاقيات تفاهم وتعاون بين البلدين في العديد من المجالات، وذلك في قصر الاتحادية، كما تم التوقيع في حضور الرئيس السيسي، ونظيره الجيبوتي، على آلية تشاور سياسى بين الخارجية المصرية والخارجية الجيبوتية، وتأتي هذه الاتفاقيات وسط علاقات وطيدة بين مصر وجيبوتي، على مختلف الأصعدة.

ولم تكن العلاقات بين مصر وجيبوتي على الصعيد السياسي والاقتصادي فقط، بل امتدت لتشمل الصعيد الإنساني، حيث دعمت مصر جيبوتي بشكل إنساني في عدد من المواقف.

فى 3 نوفمبر 2021 قامت قافلة طبية موفدة من وزارة الصحة والسكان بزيارة لجيبوتى لمعالجة ضعف الإبصار، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة والتعليم في جيبوتي، وإعمالاً للمُبادرة الرئاسية المصرية "تحيا مصر – أفريقيا" لقياس حدة الإبصار.

استمرت جهود القافلة الطبية لمدة أسبوع أثمرت عن توقيع الكشف الطبي على عدد 1354 من الطُلاب في جيبوتي، فضلًا عن صرف 650 نظارة طبية، حققت القافلة نجاح باهر ولاقت تقدير من جانب الحكومة الجيبوتية، والذي انعكس من خلال حرص وزير الصحة الجيبوتي على تكريم أعضاء القافلة بمشاركة السفير المصري، وتأكيده على تقدير بلاده وتثمينها للتعاون مع مصر.

فى 26 مايو 2021 أقلعت طائرتا نقل عسكريتان من قاعدة شرق القاهرة الجوية محملتان بكميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية المقدمة من مصر إلى دولة جيبوتى الشقيقة.

وبعدها، أعرب الجانب الجيبوتى عن تقديره للجهود المصرية الكبيرة ومساندتها للشعب الجيبوتى، مؤكدين على أهمية تلك المساعدات فى تخفيف الأعباء عن كاهل مواطنيها، ودعم الجانب الجيبوتى فى مواجهة التحديات التى يواجهها.

في 17 ديسمبر 2019 ، أصدر الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أوامره بإقلاع طائرة نقل عسكرية وعلى متنها مساعدات طبية عاجلة للأشقاء في دولة جيبوتي، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للمعاونة في دعم الأشقاء بجيبوتي.

في 24 مارس 2019 نظمت كلية الطب بجامعة أسوان قافلة طبية إلى دولة جيبوتي، بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، خلال الفترة من 23 إلى 28 مارس 2019.

الاتحاد مصر السيسي وزارة تعليم الكشف الطبى وزارة الصحة

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وائل لطفي

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