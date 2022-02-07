موعد بداية شهر رمضان 2022.. وطقوس الاحتفال به في مصر

موعد بداية شهر رمضان 2022 من الكلمات البحثية التي تحظى على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل تزامنا مع بداية شهر رجب 1443.

يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير موعد عيد الفطر المبارك وموعد إجازات الموظفين الرسمية وطقوس احتفال المصريين بالشهر الكريم.

موعد بداية شهر رمضان 2022

أجرى المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بمدينة حلوان الحسابات الفلكية المبدئية عن موعد رمضان 1443 وأكدت أن الشهر الكريم سيأتي في 2 إبريل المقبل حيث تكون هذه الحسابات نهائية باستطلاع هلال شهر رمضان من خلال اللجنة الشرعية لاستطلاع الشهور الهجرية من خلال كافة مراكز الرؤية.

ويكون رؤية الهلال رؤية مباشرة بالعين المجردة وليس عن طريق أحد الوسائل الحديثة للرؤية وذلك وفقا تتكون لرؤية الهلال في كافة مراكز الاستطلاع من عضو من الأزهر الشريف و عضو من دار الإفتاء و عضو من المحافظة وعضو من هيئة المساحة.

موعد عيد الفطر و اجازته الرسمية

أكدت الحسابات الفلكية المبدئية أن عيد الفطر هذا العام سيتم الاحتفال به خلال الفترة من 3_5 مايو المقبل حيث يتم استطلاع هلال شهر شوال في 1 مايو المقبل من خلال أعضاء اللجنة الشرعية التابعة لدار الإفتاء المصرية.

ويتم الجمع بين إجازة عيد العمال وإجازة عيد الفطر حيث تكون الإجازة من يوم 1_5 مايو ويتم تعطيل كافة المصالح والمؤسسات الحكومية ويمنح الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص إجازة رسمية مدفوعة الأجر وفقا لقانون العمل المصري الذي ينظم علاقة العمل بين المؤسسة والعاملين بها.



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ينتظر ملايين المسلمين موعد بداية شهر رمضان 2022 الإكثار من العبادة من الصيام والقيام وصلاة التراويح والتسبيح وغيرها من الأعمال الصالحة ابتغاء وجه الله الكريم العتق من النار أو المغفرة أو الرحمة.

وتبدأ مظاهر الاحتفال بالشهر الكريم يتعلق الزينة الرمضانية في الشوارع والمنازل وبيع الحلوى الرمضانية مثل الكنافة غيرها وأطعمة السحور وغيرها بكثرة بالإضافة إلى ظاهرة المسحراتي المكلف بإيقاظ الناس لتناول وجبة السحور قبل الفجر وفقا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم.