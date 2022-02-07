الإثنين 07 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

المركز المصري لتبسيط العلوم يقدم برامج الجرافيكس لرواد معرض الكتاب مجانًا

معرض القاهرة الدولي
معرض القاهرة الدولي للكتاب

قدم المركز المصري لتبسيط العلوم برامج لتعليم الجرافيكس مجانا لرواد معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ ٥٣، المقام بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

معرض القاهرة الدولي للكتاب

وخصص المركز المصري لتبسيط العلوم شاشة عرض داخل الجناح يتم فيها شرح مبسط لبرامج الجرافيكس كخدمة مجانية لرواد المعرض والتي جذبت إليها العديد من المواطنين مع الإلتزام بالاجراءات الاحترازية اللازمة ضد فيروس كورونا.

معرض القاهرة الدولي للكتاب

وانطلق  معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ 53، الأربعاء 26 يناير ويستمر حتى 7 فبراير، على أن يفتح أبوابه للجمهور الخميس ٢٧ يناير، فى مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، تحت شعار"هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل"، وتحل اليونان ضيف شرف الدورة، واختارت الكاتب يحيى حقى شخصية المعرض، والكاتب عبد التواب يوسف شخصية معرض كتاب الأطفال.

معرض القاهرة الدولي للكتاب

ويقام معرض القاهرة الدولي للكتاب على مساحة 80 ألف متر مربع، تضم (5) قاعات للعرض، يبلغ عدد الأجنحة 879 جناحا، ويصل عدد الناشرين، والجهات الرسمية المصرية والأجنبية 1067 دار نشر وتوكيلًا.

المركز المصري لتبسيط العلوم برامج لتعليم الجرافيكس معرض القاهره الدولي للكتاب معرض الكتاب مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية

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