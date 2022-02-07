باكستان تدين بشدة هجوما إرهابيا استهدف قواتها الأمنية من أفغانستان‎‎

أدان وزير الداخلية الباكستاني شيخ رشيد أحمد، بشدة هجوماً إرهابياً شنه إرهابيون على قوات الأمن الباكستانية في مقاطعة "كورام" الحدودية من أفغانستان، ما أسفر عن مقتل 5 جنود باكستانيين.

وطالب وزير الداخلية شيخ رشيد أحمد - حسب ما أوردته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية - الحكومة الانتقالية لحركة طالبان أفغان بعدم السماح للإرهابيين باستخدام الأراضي الأفغانية ضد باكستان.

وكان الجيش الباكستاني قد أعلن مقتل 5 جنود تابعين له بنيران مسلحين قرب الحدود مع أفغانستان، وقال في بيان: "أطلق مسلحون من داخل أفغانستان النار، عبر الحدود الدولية، على القوات الباكستانية في مقاطعة /كورام/"، مما أدى إلى مقتل خمسة جنود، مشيرًا إلى أن القوات الباكستانية ردت بما يناسب الهجوم وألحقت أضراراً بالمهاجمين.

وأعلنت حركة طالبان باكستان مسؤوليتها عن الهجوم، الذي جاء بعد ساعات من إعلان الجيش الباكستاني عن نجاح قواته في اعتقال خمسة مسلحين من عناصر الحركة بينهم قيادي بارز، خلال عملية في منطقة /وزيرستان المحاذية للحدود مع أفغانستان.

من جانبها، نفت الحكومة الأفغانية أن يكون إطلاق النار قد حدث من داخل أراضي أفغانستان.