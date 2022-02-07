الإثنين 07 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

باكستان تدين بشدة هجوما إرهابيا استهدف قواتها الأمنية من أفغانستان‎‎

هجوما إرهابيا استهدف
هجوما إرهابيا استهدف قواتها الأمنية من أفغانستان‎‎

أدان وزير الداخلية الباكستاني شيخ رشيد أحمد، بشدة هجوماً إرهابياً شنه إرهابيون على قوات الأمن الباكستانية في مقاطعة "كورام" الحدودية من أفغانستان، ما أسفر عن مقتل 5 جنود باكستانيين.
وطالب وزير الداخلية شيخ رشيد أحمد - حسب ما أوردته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية - الحكومة الانتقالية لحركة طالبان أفغان بعدم السماح للإرهابيين باستخدام الأراضي الأفغانية ضد باكستان.
وكان الجيش الباكستاني قد أعلن مقتل 5 جنود تابعين له بنيران مسلحين قرب الحدود مع أفغانستان، وقال في بيان: "أطلق مسلحون من داخل أفغانستان النار، عبر الحدود الدولية، على القوات الباكستانية في مقاطعة /كورام/"، مما أدى إلى مقتل خمسة جنود، مشيرًا إلى أن القوات الباكستانية ردت بما يناسب الهجوم وألحقت أضراراً بالمهاجمين.
وأعلنت حركة طالبان باكستان مسؤوليتها عن الهجوم، الذي جاء بعد ساعات من إعلان الجيش الباكستاني عن نجاح قواته في اعتقال خمسة مسلحين من عناصر الحركة بينهم قيادي بارز، خلال عملية في منطقة /وزيرستان المحاذية للحدود مع أفغانستان.
من جانبها، نفت الحكومة الأفغانية أن يكون إطلاق النار قد حدث من داخل أراضي أفغانستان.

اسلام اباد أفغانستان باكستان

رئيس التحرير

وائل لطفي

التحديث بالقوة

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس فقط للفصل الدراسي الأول

من المشرحة للمقابر.. خروج جثث سيدة وابنتها من ضحايا مذبحة الزمالك

الرئيس السيسي ونظيره الجيبوتي يوقعان عددًا من مذكرات التفاهم

الرئيس السيسى: علاقاتنا مع جيبوتى استراتيجية وشهدت خطوات نوعية مهمة بكافة المجالات

عم الطفل «ريان» يكشف لـ«الدستور» السبب وراء سقوط نجل أخيه فى البئر

رئيس جيبوتى: زيارتى لمصر تعكس عمق روابط البلدين والعلاقات الاستراتيجية الراسخة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسماء محفوظ

الحب غير المشروط

سلوى محمد علي

عايدة عبدالعزيز «وحش التمثيل» التى فقدناها

حسين دعسة

هل تعيد إيران خلط أوراق المنطقة.. بدعم أميركي!

عبدالوهاب داود

نعم هناك أمل

محمد العسيري

والجماد أيضًا يهتف.. يا حبيبتى يا مصر

ماجد حبته

مصر والسنغال.. قبل المباراة

د. منى حلمى

ركلات ترجيح مصر فى ملعب الكورة وملعب الحضارة

علي سعدة

ضرب الزوجة.. الرأي والرأي الآخر

صور

مصر والسنغال: الفراعنة يبحثون عن النجمة الثامنة

الجماهير المصرية تؤازر المنتخب أمام السنغال في نهائي أمم أفريقيا

ندوة الادب الشعبى بمعرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

يتجاهل التعليمات الأمنية: تفاصيل هروب وزير الخارجية الإسرائيلي "لابيد" من الحراس

الخارجية الفلسطينية ترحب بقرار تجميد عضوية إسرائيل لدى الاتحاد الإفريقي

بعد تسببها في وفاة مُسن فلسطيني.. ما هي كتيبة "نتساح يهودا" الإسرائيلية؟