الإثنين 07 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة المتهم بقتل زوجته خنقًا إلى المحاكمة

حبس متهم
حبس متهم

قررت النيابة العامة، اليوم الإثنين،  إحالة" إسلام م. ي. ر." المتهم بقتل زوجته والتخلص من جثتها بترعة بديرب نجم، إلى محكمة الجنايات للمحاكمة، ووقَّع المتهم على أمر الإحالة من داخل محبسه بمركز ديرب نجم.

وجاءت بداية الواقعة ببلاغ  من الأهالي بالعثور على جثة بمياه ترعة بدائرة مركز ديرب نجم، وانتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة ديرب نجم وضباط المباحث إلى موقع البلاغ، لإجراء الفحوصات والتحريات.

وبالفحص، تبيَّن أن الجثة لسيدة متزوجة تُدعى "ع" 23 سنة - ربة منزل، مقيمة بقرية قرموط صهبرة دائرة مركز ديرب نجم، وتم انتشال جثتها ونقلها إلى مشرحة مستشفى ديرب نجم المركزي، وبتوقيع الكشف الطبي عليها من قِبَل مفتش الصحة، أفاد أن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف نيابة ديرب نجم، التي قررت انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة. 

وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية، وأثبتت التحريات أن زوج المجني عليها قتلها وألقى بجثتها في الترعة.

نيابة جنوب الزقازيق الزقازيق متهم بقتل زوجته ديرب نجم محكمة الجنايات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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