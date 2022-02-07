الإثنين 07 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الإحصاء الكويتية»: العمالة المصرية تحتل المرتبة الأولى في سوق العمل بنسبة 24%

العمالة المصرية
العمالة المصرية

أظهرت إحصائية سوق العمل الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء الكويتية، أن العمالة المصرية احتلت المرتبة الأولى في سوق العمل بالكويت، وبإجمالي يصل إلى 456.6 ألف عامل وعاملة، بنسبة 24% من إجمالي العاملين في الدولة البالغ عددهم 1.9 مليون نسمة بجميع القطاعات، ما عدا القطاع العائلي.

وذكرت صحيفة السياسة الكويتية الصادرة اليوم الإثنين، أنه استنادًا إلى إحصائية سوق العمل الحديثة، حتى سبتمبر 2021، حلت العمالة الهندية ثانية بإجمالي 451.3 ألف، بنسبة 23.7%، تلتها العمالة الكويتية بـ 424.1 ألف بنسبة 22.3%.

وكشفت الإحصائية عن أن متوسط الأجر الشهري للكويتيين في سوق العمل بالقطاعين العام والخاص بلغ 1490 دينارًا شهريًا، بينما بلغ أجر غير الكويتيين 331 دينارًا.

الكويت العمالة المصرية

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