الإثنين 07 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيق مع تشكيل عصابي لاتجاره بالمواد المخدرة بالدقهلية

ضبط تشكيل عصابي
ضبط تشكيل عصابي

تباشر جهات التحقيق المختصة بالتحقيق مع تشكيل عصابي لاتجاره بالمواد المخدرة بالدقهلية.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية التابعة للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، عن وجود  نشاط تشكيل عصابى مكون من 7 عناصر إجرامية شديدة الخطورة، لـ6 منهم معلومات جنائية مقيمين بمحافظة الدقهلية) تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة، وقيامهم بإدارة بؤرة إجرامية مسلحة شديدة الخطورة والمعروفة بإسم "بؤرة وفا" والكائنة بنطاق دائرة مركزى شرطة (شربين، دكرنس) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى وحيازتهم أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة لحماية نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات الأمن الوطنى، الأمن العام، الأمن المركزى وبالإشتراك مع مديرية أمن الدقهلية والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة تم إستهداف عناصر التشكيل وأمكن ضبطهم جميعاً حال مزاولة نشاطهم الإجرامى وبحوزتهم (كمية من مخدر البانجو وزنت 50 كيلو جراما، عدد 60 طربة من مخدر الحشيش وزنت 12 كيلو جراما، كمية من مخدر الشابو وزنت واحد كيلو جرام  بندقية آلية، 2 بندقية خرطوش، 6 خزائن، عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة، 2 سيارة، 4 قطع سلاح أبيض، أدوات تستخدم فى تجزئة وتغليف المواد المخدرة، مبلغ مالى، 7 هاتف محمول)، وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات. 

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (3,500,000 ثلاثة مليون وخمسمائة ألف جنيه تقريباً)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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