الإثنين 07 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع 4 أشخاص في حادث بطريق شبين القناطر بالقليوبية

اسعاف
اسعاف

لقى طبيب ومجند مصرعهما وأصيب مدرس وعامل في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق شبين القناطر - كفر حمزة دائرة مركز شرطة الخانكة وتم نقل الجثتان والمصابين إلى مستشفى شبين القناطر العام وتحرر محضر بالواقعة وتولت الأجهزة المعنية التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارًا من من مأمور مركز شرطة الخانكة يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق شبين القناطر – كفر حمزة ووجود متوفين ومصابين.


انتقلت أجهزة الأمن وتبين انقلاب سيارة ميكروباص بعد اصطدامها بعمود إنارة على الطريق ثم انقلبت بأرض زراعية وأسفر الحادث عن مصرع كلا من  "خالد. م. ح" 30 سنة طبيب صيدلي بمستشفى شبين القناطر 
و"أحمد. ي. ن" 21 سنة مجند بنقطة شرطة العبور وكان إجازة دورية من يوم الخميس الماضي وأصيب كلا من "عمرو. ن. ع" 22 سنة عامل باشتباه كسر بالذراع الأيسر والساق اليسرى و"جمعة. ص. ج" 32 سنة مدرس مصاب بكدمات متفرقة بأنحاء الجسم وتم التحفظ على الجثتان بثلاجة المستشفى.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

انقلاب القليوبية مصرع امن القليوبية مصرع 4 أشخاص مدير أمن القليوبية حادث انقلاب سيارة اللواء غالب مصطفى

رئيس التحرير

وائل لطفي

التحديث بالقوة

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس فقط للفصل الدراسي الأول

عم الطفل «ريان» يكشف لـ«الدستور» السبب وراء سقوط نجل أخيه فى البئر

حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 7-2-2022

مصرع 4 أشخاص في حادث بطريق شبين القناطر بالقليوبية

ركلات الترجيح تحسم بطل أمم إفريقيا بين مصر والسنغال

مكافحة المخدرات تتمكن من ضبط أكبر كمية من مخدر الشابو بالبحر الأحمر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسماء محفوظ

الحب غير المشروط

سلوى محمد علي

عايدة عبدالعزيز «وحش التمثيل» التى فقدناها

حسين دعسة

هل تعيد إيران خلط أوراق المنطقة.. بدعم أميركي!

عبدالوهاب داود

نعم هناك أمل

محمد العسيري

والجماد أيضًا يهتف.. يا حبيبتى يا مصر

ماجد حبته

مصر والسنغال.. قبل المباراة

د. منى حلمى

ركلات ترجيح مصر فى ملعب الكورة وملعب الحضارة

علي سعدة

ضرب الزوجة.. الرأي والرأي الآخر

صور

مصر والسنغال: الفراعنة يبحثون عن النجمة الثامنة

الجماهير المصرية تؤازر المنتخب أمام السنغال في نهائي أمم أفريقيا

ندوة الادب الشعبى بمعرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

يتجاهل التعليمات الأمنية: تفاصيل هروب وزير الخارجية الإسرائيلي "لابيد" من الحراس

الخارجية الفلسطينية ترحب بقرار تجميد عضوية إسرائيل لدى الاتحاد الإفريقي

بعد تسببها في وفاة مُسن فلسطيني.. ما هي كتيبة "نتساح يهودا" الإسرائيلية؟