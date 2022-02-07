مصرع 4 أشخاص في حادث بطريق شبين القناطر بالقليوبية

لقى طبيب ومجند مصرعهما وأصيب مدرس وعامل في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق شبين القناطر - كفر حمزة دائرة مركز شرطة الخانكة وتم نقل الجثتان والمصابين إلى مستشفى شبين القناطر العام وتحرر محضر بالواقعة وتولت الأجهزة المعنية التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارًا من من مأمور مركز شرطة الخانكة يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق شبين القناطر – كفر حمزة ووجود متوفين ومصابين.



انتقلت أجهزة الأمن وتبين انقلاب سيارة ميكروباص بعد اصطدامها بعمود إنارة على الطريق ثم انقلبت بأرض زراعية وأسفر الحادث عن مصرع كلا من "خالد. م. ح" 30 سنة طبيب صيدلي بمستشفى شبين القناطر

و"أحمد. ي. ن" 21 سنة مجند بنقطة شرطة العبور وكان إجازة دورية من يوم الخميس الماضي وأصيب كلا من "عمرو. ن. ع" 22 سنة عامل باشتباه كسر بالذراع الأيسر والساق اليسرى و"جمعة. ص. ج" 32 سنة مدرس مصاب بكدمات متفرقة بأنحاء الجسم وتم التحفظ على الجثتان بثلاجة المستشفى.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.