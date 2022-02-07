الإثنين 07 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

في ذكرى سهير الإتربي.. أسباب وأعراض الجلطة الحادة بالمخ

سهير الأتربي
سهير الأتربي

يحل اليوم الإثنين 7 فبراير ذكرى وفاة الإعلامية سهير الإتربي، والتي ولدت في 1939 والتي شغلت مناصب عديدة في التليفزيون المصري من ضمنها  منصب رئيس التليفزيون المصري وتعتبر من أوائل المذيعات اللاتي صنعن مكانة كبيرة في ذلك الوقت، ولكنها أصيبت في آخر أيامها بجلطة حادة في المخ “السكتة الدماغية”والتي تسبب في وفاتها.

ونستعرض في السطور التالية وفقًا لموقع “healthline” أسباب وأعراض  الجلطة حادة بالمخ.

أعراض السكتة الدماغية

شلل.

خدر في الذراع والوجه والساق.

مشكلة في التحدث أو فهم الآخرين.

كلام غير واضح.

 عدم الاستجابة للكلام.

التغيرات السلوكية المفاجئة.

مشاكل في الرؤية.

مشكلة في المشي.

فقدان التوازن أو التنسيق.

صداع حاد ومفاجئ لسبب غير معروف.

الغثيان أو القيء.

عوامل الخطر للسكتة الدماغية

بعض عوامل الخطر تجعلك أكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية بحسب الالمعهد القومي للقلب والرئة والدم مصدر موثوق تشمل عوامل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية ما يلي:

النظام الغذائي غير المتوازن.

النظام الغذائي غير المتوازن يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية هذا النوع من النظام الغذائي غني بما يلي:

ملح.

الدهون المشبعة.

الدهون المتحولة.

الكوليسترول.

الخمول.

قلة النشاط أنتزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

يزداد خطر الإصابة بالسكتة الدماغية أيضًا مع تناول الكحول بكثرة.

يزيد استخدام التبغ  خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

أسباب اخري للإصابة بالسكتة الدماغية التي لا يمكنك السيطرة عليها، مثل:

تاريخ العائلة، تكون مخاطر السكتة الدماغية أعلى في بعض العائلات بسبب عوامل الصحة الوراثية، مثل ارتفاع ضغط الدم.

الجنس، بحسب المركز السيطرة على الأمراض بينما يمكن أن يصاب كل من النساء والرجال بالسكتات الدماغية كلما تقدمت في العمر، زادت احتمالية إصابتك بسكتة دماغية.

ترتبط بعض الحالات الطبية بمخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية وتشمل هذه:

سكتة دماغية سابقة أو TIA.

ضغط دم مرتفع.

عالي الدهون.

تحمل الكثير من الوزن الزائد.

اضطرابات القلب، مثل مرض الشريان التاجي.

عيوب صمام القلب.

تضخم غرف القلب وعدم انتظام ضربات القلب.

مرض فقر الدم المنجلي.

داء السكري.

اضطراب تخثر الدم.

كيفية منع السكتة الدماغية.

الإقلاع عن التدخين.

قلل من استخدام الكحول. 

حافظ على وزن معتدل.

احصل على فحوصات منتظمة.

اليوم الاثنين 7 فبراير ذكرى وفاة الاعلامية سهير الإتربي ولدت في 1939 التليفزيون المصرى رئيس التليفزيون المصري

رئيس التحرير

وائل لطفي

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