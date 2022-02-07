الإثنين 07 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

مؤتمر لمدرسة التمريض وتكريم فريق الكشافة بإيبارشية شمالي ألمانيا

كنيسة
كنيسة

 

استضاف دير السيدة العذراء والقديس موريس بهوكستر، شمالي ألمانيا المؤتمر الذي نظمته مدرسة التمريض بمنطقة براكل الألمانية، لمدة ثلاثة أيام والذي دار موضوعه عن كيفية التعامل مع الحالات المتأخرة للمرضى.

يذكر أن المستشفى التي تتبعها المدرسة منظمة المؤتمر، تولت علاج مصابي حادث الكنيسة المرقسية بالإسكندرية، عام ٢٠١٧ ، وزار قداسة البابا تواضروس الثاني المستشفى ذاتها خلال زيارته الرعوية لألمانيا في مايو ٢٠١٩ قدم خلالها الشكر للمستشفى على عنايتها الفائقة بالمصابين.

وفي سياق رعوي مشابه كرم أنبا دميان أسقف إيبارشية شمالي ألمانيا ورئيس الدير فريق الكشافة التابع للإيبارشية والشماس الأول في الكنيسة، وذلك عقب القداس الإلهي الذي تولى نيافته خدمته، في كنيسة الدير صباح اليوم.

كما استقبل نيافته اليوم بالدير بروفسور د. مارتينا آبري وعضو البرلمان الألماني الدكتور بيتزولد ورئيس محكمة ليشتنبرج ومسؤولة هيئة حماية الآثار  ومسؤول اللوتارية، الذين جاءوا لمتابعة ترميمات الكنيسة في ليشتنبرج "جبل النور" في برلين.

وفي سياق اخر صلى أنبا تادرس مطران إيبارشية بورسعيد القداس الإلهي، صباح أمس، بكنيسة القديس أنبا بيشوي في بورسعيد، وعقب صلاة الصلح سام نيافته الشماس عبد الله واصف بدرجة دياكون (شماس كامل) باسم الدياكون كاراس، كما رسم نيافته ٣٦ من أبناء الكنيسة في رتبة إبصالتس.

سيمينار عن سفر الرؤيا بمعهد الدراسات المسيحية 

نظم معهد الأنبا أثناسيوس للدراسات المسيحية، التابع لإيبارشية ببا والفشن أمس السيمنار الرابع، للمعهد، والذي ناقش عدد من المحاور الخاصة بسفر الرؤيا، بحضور نيافة الأنبا إسطفانوس أسقف الإيبارشية.
جرى خلال السيمينار عرض عدد من الأوراق البحثية من بينها: قانونية السفر، الرمزية في السفر، اسخاتولوجية السفر، ليتورجية الرؤيا، كيف نفهم الرؤية، إلى جانب محاضرة حملت عنوان "الدينونة والأزمنة الأخيرة عند الآباء الأقباط" ألقاها الباحث الإكليريكي موريس وهيب مدرس مادة اللاهوت العقيدي بإكليريكية الأنبا رويس، ومدرس الأدب القبطي بالمعهد.

بالاسكندرية منظم السيدة العذراء البابا تواضروس البابا تواضروس الثاني الكنيسة المرقسية دير السيدة العذراء قداسة البابا قداسة البابا تواضروس المرقسية بالاسكندرية القديس موريس معهد الدراسات

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