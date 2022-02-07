السلطات المكسيكية تعلن عن مصرع ثمانية جراء حادث تعرضت له حافلة

لقي ثمانية أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب 15 آخرون في حادث تعرضت له حافلة بالقرب من منتجع كانكون المكسيكي الشهير وفق ما أعلنت السلطات المكسيكية.

وبحسب وسائل إعلام محلية كانت الحافلة تقل نحو 45 راكبا، الكثير منهم أجانب.

واستنادا إلى المعلومات الأولية، انقلبت الحافلة بعد اصطدامها بشاحنة تعمل في مشروع سياحي تبنيه الحكومة في المنطقة.

وهرع المسعفون وخدمات الإنقاذ إلى موقع الحادث ونقلوا العديد من المصابين إلى مستشفى كانكون العام.

وكانكون واحدة من أفضل الوجهات الشاطئية في المكسيك ويتردد عليها السياح المحليون والدوليون.

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة بالمكسيك تسجيل 10234 إصابة و129 حالة وفاة جديدة بسبب كوفيد -19.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في المكسيك منذ بدء الجائحة إلى خمسة ملايين و151525 والوفيات إلى 309546.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع و ألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل، و المكسيك، و الهند، و المملكة المتحدة، و إيطاليا، و روسيا، و فرنسا، و ألمانيا.