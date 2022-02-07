وزيرا خارجية الولايات المتحدة وفرنسا يبحثان الملف الأوكرانى

بحث وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، مع نظيره الفرنسي، جان إيف لودريان، الملف الأوكراني، وفق ما أعلنته وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، اليوم الإثنين.

وجاء في البيان أن "الوزير أنتوني بلينكن بحث اليوم مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان الجهود المستمرة التي يبذلها حلفاء الناتو وشركاء الاتحاد الأوروبي و أعضاء مجموعة الدول السبع والشركاء الآخرون لمواجهة التعزيز العسكري الروسي المستمر بالقرب من حدود أوكرانيا، و أهمية الاستمرار في دعم السيادة"​​​.

وتتهم العواصم الغربية وكييف، روسيا بحشد قوات على الحدود مع أوكرانيا، استعدادا لمهاجمتها؛ الأمر الذي تنفيه موسكو جملة وتفصيلا، وتدعو إلى وقف هذا التصعيد غير المبرر.

وتعتبر روسيا أن هذه الاتهامات، تأتي في سياق الذرائع، التي تقودها الدول الغربية، و على رأسها الولايات المتحدة، لزيادة الحضور العسكري في أوروبا الشرقية، و توسيع حلف "الناتو" شرقا، باتجاه الحدود الروسية، ما يشكل تهديدا للأمن القومي الروسي.

وعلى صعيد آخر، أجرى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اتصالا هاتفيا جديدا مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، حيث بحثا "جهود ردع" روسيا وسط "زيادة قواتها" على الحدود مع أوكرانيا، مؤكدين الدعم لسيادتها.

وذكر البيت الأبيض في بيان صحفي مقتضب، أن بايدن و ماكرون بحثا خلال مكالمة الأحد "الجهود الدبلوماسية و الرادعة المستمرة ردا على مواصلة روسيا زيادة قوتها العسكرية على حدود أوكرانيا، مؤكدين دعمهما لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها".

وذكر البيان أن بايدن وماكرون "اتفقا على استمرار فريقيهما في التواصل و المشاورات" مع الحلفاء والشركاء، بما في ذلك أوكرانيا.

وكثف الزعماء الغربيون في الأسابيع الأخيرة محادثاتهم على الخلفية التوتر حول أوكرانيا، وهذا هو ثاني اتصال بين بايدن و ماكرون خلال الأسبوع.