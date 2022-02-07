الإثنين 07 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مستشار الأمن القومى العراقى: وجهنا ضربة جوية لمجموعات إرهابية فى ديالى

مستشار الأمن القومي
مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي

أعلن مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي توجيه ضربة جوية إلى مجموعات إرهابية تتواجد في ديالى، مشيرا إلى أن لبنانيين كانوا من بين القتلى.

 

وفي تصريح للتلفزيون العراقي، قال الأعرجي: "تلقينا معلومات من الجانب اللبناني بوجود حركة لتنظيم (داعش) في لبنان، والمعلومات الاستخبارية أفادت بوصول مجموعة من هؤلاء إلى العراق".

 

وأضاف: "وجهنا ضربة جوية إلى مجموعات إرهابية تتواجد في ديالى كان من ضمن هؤلاء قتلى لبنانيون".

 

وكشف عن "زيارة مرتقبة لوزير الداخلية اللبناني بسام مولوي إلى بغداد للتباحث حول الإرهابيين اللبنانيين الذي تم استهدافهم من قبل الطيران العراقي".

 

وعن تواجد القوات الأجنبية في العراق، قال: "زرنا أماكن قوات التحالف في العراق وتأكدنا ونؤكد خلوها من أي قوة قتالية"، لافتا إلى أن "مهمة التحالف الدولي  تحولت الى التدريب والمشورة".

 

وأوضح أن "هناك اتفاقية مع الجانب الأمريكي تحدد نوع العلاقة بين البلدين أمنيا واقتصاديا وصحيا وتعليميا، وعلى الجهات العراقية الاستفادة من كل ما جاء فيها".

 

وشدد على "حاجة العراق إلى المجتمع الدولي، لأن من واجب الدولة العراقية توفير الأمن لمواطنيها".

 

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الثقافة والسياحة والآثار العراقية، استرداد 337 قطعة أثرية عراقية من متحف نابو في لبنان رسميا.

 

وذكرت الوزارة في بيان،  أنه تكللت الجهود المبذولة من وزارة الثقافة، ووزارة الخارجية، ووزارة العدل، وجهاز الأمن الوطني وحسب إجراءات لجنة الأمر الديواني رقم 1 لسنة 2021 بتسلم 337 قطعة أثرية عراقية من متحف نابو في لبنان خلال احتفالية رسمية أقيمت اليوم الأحد بالعاصمة اللبنانية بيروت، إذ تم توقيع محضر التسلم أصولياً"، وذلك بحسب وكالة الأنباء العراقية واع.

 

وأضافت أنه "في الوقت نفسه أجرى وزير الثقافة اللبناني اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مشيداً بالقيادة العراقية، وجهودها في تطوير العلاقة بين البلدين"، مشيرة إلى أنه "سيتم تنظيم إجراءات نقل الآثار إلى العراق برفقة أعضاء اللجنة غداً الاثنين".

 

وتابعت، أنه "ستتم مراسم تسليم الآثار في مطار بغداد الدولي، وخلال العام 2021، استردّ العراق 17000 قطعة أثرية ولوح حلم گلگامش من الولايات المتحدة الأمريكية"، منوهة بأنه "تأتي هذه الثمرات بفضل التعاون بين المؤسسات الحكومية العراقية والمؤسسات في الدول الصديقة".

أمن العراق لبنان لبن ضرب الأمن القومي الأم مجموعات مجموعات إرهابية مستشار الأمن القومي العراقي مستشار الأمن القومى مستشار الامن جوي الأمن القومي العراقي

رئيس التحرير

وائل لطفي

التحديث بالقوة

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس فقط للفصل الدراسي الأول

ركلات الترجيح تحسم بطل أمم إفريقيا بين مصر والسنغال

عم الطفل «ريان» يكشف لـ«الدستور» السبب وراء سقوط نجل أخيه فى البئر

مصرع 10 أشخاص فى مدغشقر جراء الإعصار «باتسيراى»

الإمارات تعلن عن إجراءات قانون الزواج والطلاق المدنى للأجانب فى أبوظبى

خطوات الحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022 الفصل الدراسي الأول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسماء محفوظ

الحب غير المشروط

سلوى محمد علي

عايدة عبدالعزيز «وحش التمثيل» التى فقدناها

حسين دعسة

هل تعيد إيران خلط أوراق المنطقة.. بدعم أميركي!

عبدالوهاب داود

نعم هناك أمل

محمد العسيري

والجماد أيضًا يهتف.. يا حبيبتى يا مصر

ماجد حبته

مصر والسنغال.. قبل المباراة

د. منى حلمى

ركلات ترجيح مصر فى ملعب الكورة وملعب الحضارة

علي سعدة

ضرب الزوجة.. الرأي والرأي الآخر

صور

مصر والسنغال: الفراعنة يبحثون عن النجمة الثامنة

الجماهير المصرية تؤازر المنتخب أمام السنغال في نهائي أمم أفريقيا

ندوة الادب الشعبى بمعرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية ترحب بقرار تجميد عضوية إسرائيل لدى الاتحاد الإفريقي

بعد تسببها في وفاة مُسن فلسطيني.. ما هي كتيبة "نتساح يهودا" الإسرائيلية؟

إسرائيل: الاتحاد الإفريقى رفض محاولات منعنا من الحصول على صفة مراقب