الإثنين 07 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مستشار الأمن القومى العراقى: قوات سوريا الديمقراطية غير مؤهلة للسيطرة على سجون الإرهابيين

قوات سوريا الديمقراطية
قوات سوريا الديمقراطية

اعتبر مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي أن "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) غير مؤهلة للسيطرة على السجون التي تحتجز بداخلها إرهابيين في سوريا.

 

وأضاف الأعرجي في تصريحات للتلفزيون العراقي: "هناك إرهابيون تابعون لأكثر من 50 إلى 70 دولة موجودون في سجن الحسكة بسوريا، والعراق طالب دولهم بوجوب سحبهم ومحاكمتهم، لأنهم يشكلون خطرا على العراق، لكن تلك الدول لم تستجب خوفا على أمنها".

 

وأشار إلى أن مخيم الهول، شمالي سوريا، يشكل تهديدا حقيقيا للعراق، لافتا إلى أن بغداد استقبلت 450 عائلة من مخيم الهول وبدأت بتأهيلهم نفسيا تحت إشراف الأمم المتحدة.

 

وأردف قوله: "هناك قيادات لداعش داخل سجون الحسكة والصناعة وغيرها وعددهم 10 آلاف من القيادات الداعشية المجرمة، لكن عوائلهم وبعض كبار السن موجودون في مخيم الهول وهناك نساء داعشيات موجودات في المخيم لا تقل إجراما عن الإرهابيين".

 

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الثقافة والسياحة والآثار العراقية، استرداد 337 قطعة أثرية عراقية من متحف نابو في لبنان رسميا.

 

وذكرت الوزارة في بيان،  أنه تكللت الجهود المبذولة من وزارة الثقافة، ووزارة الخارجية، ووزارة العدل، وجهاز الأمن الوطني وحسب إجراءات لجنة الأمر الديواني رقم 1 لسنة 2021 بتسلم 337 قطعة أثرية عراقية من متحف نابو في لبنان خلال احتفالية رسمية أقيمت اليوم الأحد بالعاصمة اللبنانية بيروت، إذ تم توقيع محضر التسلم أصولياً"، وذلك بحسب وكالة الأنباء العراقية واع.

 

وأضافت أنه "في الوقت نفسه أجرى وزير الثقافة اللبناني اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مشيداً بالقيادة العراقية، وجهودها في تطوير العلاقة بين البلدين"، مشيرة إلى أنه "سيتم تنظيم إجراءات نقل الآثار إلى العراق برفقة أعضاء اللجنة غداً الاثنين".

 

وتابعت، أنه "ستتم مراسم تسليم الآثار في مطار بغداد الدولي، وخلال العام 2021، استردّ العراق 17000 قطعة أثرية ولوح حلم گلگامش من الولايات المتحدة الأمريكية"، منوهة بأنه "تأتي هذه الثمرات بفضل التعاون بين المؤسسات الحكومية العراقية والمؤسسات في الدول الصديقة".

قوات سوريا الديمقراطية الديمقراطية الأمن القومي العراق سوري سوريا الإرهاب سوريا الديمقراطية الديمقراطي الإرهابي الإرهابيين مستشار الأمن القومي العراقي مستشار الأمن القومى سيطرة الأمن القومي العراقي قوات سوريا مستشار الامن ر الامن القومي العراقي

رئيس التحرير

وائل لطفي

التحديث بالقوة

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس فقط للفصل الدراسي الأول

ركلات الترجيح تحسم بطل أمم إفريقيا بين مصر والسنغال

عم الطفل «ريان» يكشف لـ«الدستور» السبب وراء سقوط نجل أخيه فى البئر

الإمارات تعلن عن إجراءات قانون الزواج والطلاق المدنى للأجانب فى أبوظبى

مصرع 10 أشخاص فى مدغشقر جراء الإعصار «باتسيراى»

خطوات الحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022 الفصل الدراسي الأول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسماء محفوظ

الحب غير المشروط

سلوى محمد علي

عايدة عبدالعزيز «وحش التمثيل» التى فقدناها

حسين دعسة

هل تعيد إيران خلط أوراق المنطقة.. بدعم أميركي!

عبدالوهاب داود

نعم هناك أمل

محمد العسيري

والجماد أيضًا يهتف.. يا حبيبتى يا مصر

ماجد حبته

مصر والسنغال.. قبل المباراة

د. منى حلمى

ركلات ترجيح مصر فى ملعب الكورة وملعب الحضارة

علي سعدة

ضرب الزوجة.. الرأي والرأي الآخر

صور

مصر والسنغال: الفراعنة يبحثون عن النجمة الثامنة

الجماهير المصرية تؤازر المنتخب أمام السنغال في نهائي أمم أفريقيا

ندوة الادب الشعبى بمعرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية ترحب بقرار تجميد عضوية إسرائيل لدى الاتحاد الإفريقي

بعد تسببها في وفاة مُسن فلسطيني.. ما هي كتيبة "نتساح يهودا" الإسرائيلية؟

إسرائيل: الاتحاد الإفريقى رفض محاولات منعنا من الحصول على صفة مراقب