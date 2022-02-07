مستشار الأمن القومى العراقى: قوات سوريا الديمقراطية غير مؤهلة للسيطرة على سجون الإرهابيين

اعتبر مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي أن "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) غير مؤهلة للسيطرة على السجون التي تحتجز بداخلها إرهابيين في سوريا.

وأضاف الأعرجي في تصريحات للتلفزيون العراقي: "هناك إرهابيون تابعون لأكثر من 50 إلى 70 دولة موجودون في سجن الحسكة بسوريا، والعراق طالب دولهم بوجوب سحبهم ومحاكمتهم، لأنهم يشكلون خطرا على العراق، لكن تلك الدول لم تستجب خوفا على أمنها".

وأشار إلى أن مخيم الهول، شمالي سوريا، يشكل تهديدا حقيقيا للعراق، لافتا إلى أن بغداد استقبلت 450 عائلة من مخيم الهول وبدأت بتأهيلهم نفسيا تحت إشراف الأمم المتحدة.

وأردف قوله: "هناك قيادات لداعش داخل سجون الحسكة والصناعة وغيرها وعددهم 10 آلاف من القيادات الداعشية المجرمة، لكن عوائلهم وبعض كبار السن موجودون في مخيم الهول وهناك نساء داعشيات موجودات في المخيم لا تقل إجراما عن الإرهابيين".

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الثقافة والسياحة والآثار العراقية، استرداد 337 قطعة أثرية عراقية من متحف نابو في لبنان رسميا.

وذكرت الوزارة في بيان، أنه تكللت الجهود المبذولة من وزارة الثقافة، ووزارة الخارجية، ووزارة العدل، وجهاز الأمن الوطني وحسب إجراءات لجنة الأمر الديواني رقم 1 لسنة 2021 بتسلم 337 قطعة أثرية عراقية من متحف نابو في لبنان خلال احتفالية رسمية أقيمت اليوم الأحد بالعاصمة اللبنانية بيروت، إذ تم توقيع محضر التسلم أصولياً"، وذلك بحسب وكالة الأنباء العراقية واع.

وأضافت أنه "في الوقت نفسه أجرى وزير الثقافة اللبناني اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مشيداً بالقيادة العراقية، وجهودها في تطوير العلاقة بين البلدين"، مشيرة إلى أنه "سيتم تنظيم إجراءات نقل الآثار إلى العراق برفقة أعضاء اللجنة غداً الاثنين".

وتابعت، أنه "ستتم مراسم تسليم الآثار في مطار بغداد الدولي، وخلال العام 2021، استردّ العراق 17000 قطعة أثرية ولوح حلم گلگامش من الولايات المتحدة الأمريكية"، منوهة بأنه "تأتي هذه الثمرات بفضل التعاون بين المؤسسات الحكومية العراقية والمؤسسات في الدول الصديقة".