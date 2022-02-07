مستشار ملك البحرين للمنتخب: «فخورون دائمًا بكم يا أبطال مصر»

وجه نبيل بن يعقوب الحمر، مستشار عاهل البحرين، رسالة تحية وتقدير ومحبة من المملكة - قيادةً وشعبًا - إلى لاعبي المنتخب المصري لكرة القدم بعد أدائهم الرجولي والمشرف أمام منتخب السنغال، في المباراة التي جمعت منتخبي البلدين، والتي فاز بها المنتخب السنغالي بضربات الجزاء الترجيحية.

وأكد مستشار عاهل البحرين، أن لاعبي المنتخب المصري قدموا مجهودًا وأداءً عالٍ ورائع في بطولة كأس الأمم الإفريقية، وأدوا ما عليهم وكسبوا احترام الجميع، وشرفوا بلدهم مصر والدول العربية أجمع.

وقال «الحمر» في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التدوينات «تويتر»: «فخورون دائمًا بكم يا أبطال مصر.. فكل الشكر لرجال منتخب مصر على المجهود والأداء الكبير والرائع.. تحية ومحبة لكم يا أبطال مصر من البحرين قيادةً وشعب».