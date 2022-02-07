رئيس جهاز القاهرة الجديد يتفقد مشروعات جمعية الشباب (صور)

أجرى المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، جولة تفقدية استغرقت أكثر من ساعتين لجمعية شباب القاهرة الجديدة للتنمية بالتجمع الثالث، أحد الجمعيات التابعة للشئون الاجتماعي، وكان في رفقته المهندسة سلوي نائب رئيس الجهاز التجمع الثالث، والمهندس خالد رجب نائب رئيس الجهاز بمنطقة للامتداد، وكان في استقبالهم رئيس مجلس إدارة الجمعية ورؤساء القطاعات و العاملين بالجمعية .

وخلال الجولة، تفقد المهندس آمين غنيم والوفد المرافق له بعض الأنشطة التي تقدمها الجمعية لسكان المدينة، حيث شملت الجولة التفقدية حضانة ريتاج محلية ٥، وحضانة زهور الشباب محلية٧، وعيادات دار الدواء محلية ٧، ودار حراء لتحفيظ القرآن، ومركز طبي ومعمل تحاليل وعلاج طبيعي وصيدلية، ومركز تعليمي، وسيارة لنقل الموتي، بجانب التعاون مع الجمعيات الخيرية الكبرى لمساعدة سكان المنطقة، مثل بنك الطعام، وبنك الشفاء المصري.

كما تفقد الوحد تنفيذ مستشفى دار الدواء، ومكونات المستشفى 4 غرف عمليات وإفاقة وغرفة نساء وولادة، وغرفة طوارئ، وسعه المستشفى 15 سريرًا موزعة على 8 غرف، تحت الإنشاء محلية ٧.

وتفقد المشروعات الجاري تنفيذها، منها مشروع ومركز دار الدواء للغسيل الكلوي الذي قارب علي التشطيب والافتتاح قريبًا بمحلية ٧.

وناقش المهندس آمين غنيم، أعضاء مجلس إدارة جمعية الشباب أهم المعوقات التي تواجه لاستكمال حلقة التعاون للمستفيدين بالمدينة.

واستعرض مسئولي الجمعية أهم المشروعات الجاري تنفيذ، كما تم طرح أبرز الخدمات التي تقدمها الجمعية للمواطنين والمقيمين بالمدينة، ومدى جودتها، كما تم عرض عن بعض المشكلات التي تواجه بعض المشروعات ولم يتم استكملها.

وتوعد رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة بحل جميع المعوقات التي تمثل عقبة أمام تنفيذ المشروعات التي تقديمها الجمعية.

وأطلع رئيس الجهاز على الخدمات التي تقدم للجمهور والسكان ومدى جودتها، وأيضا ناقش مع إدارة الجمعية المعوقات التي تواجههم.

ووعد المهندس آمين غنيم، ببذل أقصى ما عندهم من مجهود لخدمة قاطني القاهرة الجديدة، والعمل على تقديم خدمات متميزة.