الأحد 06 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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«الزيوت العطرية» كلمة السر.. طرق تساعد في خفض ضغط الدم المرتفع

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

ارتفاع ضغط الدم حالة شائعة تصيب ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم، وهو ما يعرض صاحبه لخطر الإصابة بأمراض القلب على المدى الطويل.

ووفقًا للكثير من الدراسات الطبية، يتسبب ارتفاع الضغط في التأثير على القلب والأوعية الدموية، علاوة على ذلك، فأنت عرضة للتوتر أيضًا ما قد يؤدي إلى تفاقم المشكلة، فعلى الرغم من وجود أدوية يمكن تناولها للمساعدة في خفض ضغط الدم المرتفع، إلا أن هناك بعض البدائل الطبيعية مثل استخدام الزيوت الأساسية وقد تكون مفيدة أيضًا، لذا قدم الخبراء بعض منها في السطور التالية وفقًا لما ذكره موقع "healthdigezt" الطبي.

زيت حكيم كلاري:

أظهرت دراسة أن استخدام زيت "حكيم كلاري" حيث يمكن أن يساعد في تقليل ضغط الدم الانبساطي وكذلك الانقباضي، على الرغم من أن هذا الزيت العطري لا يجعلك تشعر بالاسترخاء، إلا أنه يساعد في موازنة ضغط الدم لديك وحتى محاربة الاكتئاب أيضًا.

زيت اللافندر الأساسي:

نوع آخر من الزيوت العطرية التي يمكن أن تساعد في خفض ضغط الدم هو اللافندر، حيث يمكن أن تجعلك رائحة اللافندر تشعر بمزيد من الاسترخاء مما يقلل من مستويات التوتر لديك، فإذا تم تشخيص إصابتك بارتفاع ضغط الدم أو كنت تعاني من خفقان القلب، فإن هذا الزيت العطري يمكن أن يجعلك تهدأ لتعادل ضربات قلبك. 

زيت البردقوش الحلو:

أكد الأطباء، أن زيت البردقوش يساعد في تقليل الإجهاد التأكسدي لعضلة القلب الذي يصيب قلبك، فهذا الزيت العطري هو جزء من الطب التقليدي في الشرق الأوسط لعلاج ارتفاع ضغط الدم لأنه يمكن أن يساعد في توسيع الأوعية الدموية لتقليل ارتفاع ضغط الدم. 

زيت الإيلنج الأساسي:

بالمقارنة مع الزيوت العطرية الأخرى، فإن الإيلنج له أهدأ وأنعم رائحة موجودة مما يجعله حلاً جيدًا للمساعدة في خفض ضغط الدم المرتفع، امزجه مع بعض زيت البردقوش الأساسي وتوزيعة قبل النوم للمساعدة في خفض ضغط الدم.

دراسة خفقان القلب أمراض القلب الزيوت العطرية ارتفاع ضغط الدم خفض ضغط الدم محاربة الاكتئاب الطب التقليدي

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