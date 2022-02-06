إمام يعوض عمر كمال.. تشكيل مصر أمام السنغال فى نهائى أمم إفريقيا
أعلن البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، تشكيل الفراعنة لمواجهة السنغال في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية "الكاميرون 2021".
وجاء تشكيل مصر لمواجهة السنغال كالآتي:
في حراسة المرمى: محمد أبو جبل
خط الدفاع: إمام عاشور - محمد عبدالمنعم - محمود حمدي الونش - أحمد فتوح
خط الوسط: حمدي فتحي - محمد النني - عمرو السولية
خط الهجوم: محمد صلاح - عمر مرموش - مصطفى محمد.
وتنطلق المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب "أوليمبي" بالعاصمة الكاميرونية ياوندي.