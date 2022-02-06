إمام يعوض عمر كمال.. تشكيل مصر أمام السنغال فى نهائى أمم إفريقيا

الأحد 06/فبراير/2022 - 08:14 م 2/6/2022 8:14:22 PM

أعلن البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، تشكيل الفراعنة لمواجهة السنغال في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية "الكاميرون 2021".

وجاء تشكيل مصر لمواجهة السنغال كالآتي:

في حراسة المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع: إمام عاشور - محمد عبدالمنعم - محمود حمدي الونش - أحمد فتوح

خط الوسط: حمدي فتحي - محمد النني - عمرو السولية

خط الهجوم: محمد صلاح - عمر مرموش - مصطفى محمد.

وتنطلق المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب "أوليمبي" بالعاصمة الكاميرونية ياوندي.