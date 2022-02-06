الأحد 06 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

نائب محافظ الإسكندرية تفتتح ملتقى «دور الإعلام في التعامل مع الأزمات والكوارث»

الملتقى الثاني دور
الملتقى الثاني دور الإعلام في الازمات بمحافظة الإسكندرية

افتتحت الدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية، اليوم، ملتقيان تدريبان تحت عنوان الملتقى الثاني دور الإعلام في التعامل مع الأزمات والكوارث، والملتقى التنسيقي لشباب الوجه البحري والدلتا للتوعية في مجابهة الأزمات، والذي ينظمهما مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وذلك بمحافظة الإسكندرية خلال الفترة 6 _ 10 فبراير 2022، وبالتعاون مع قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات والإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بوزارة الشباب والرياضة، وبمشاركة منظمة اليونسكو.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد عبد المقصود رئيس قطاع إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، والمستشار عمرو محسوب النبي رئيس قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات، والدكتورة السا ستوت المكتب الاقليمي بمنظمة اليونسكو، وممثلي وزارة الشباب والرياضة، ومصطفى عرابي مدير عام الإدارة العامة للأزمات والكوارث وغرفة العمليات بالمحافظة، وقيادات الإعلام الداخلي من مديري مراكز النيل والإعلام بمحافظات الوجه البحري والدلتا.

وفي كلمتها؛ نقلت الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ تحيات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية إلى جميع الحضور والمتدربين من المحافظات المختلفة.

وقدمت الشكر إلى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء وجميع القائمين على تلك الدورات، لافتة إلى أن المحافظة حريصة على رفع كفاءة العنصر البشري وتنمية مهارات العاملين بها في جميع المجالات.

وأكدت «عازر» على أهمية الاستعداد الجيد لإدارة الأزمات مشيرة إلى أن المحافظة حريصة على تنفيذ العديد من نماذج المحاكاة والسيناريوهات المحتملة للأزمات بالتنسيق مع الجهات المعنية وذلك للوقوف على مدى جاهزية الجهات المختلفة في حالة حدوث الأزمات.

وأشارت إلى ضرورة الخروج بتوصيات جيدة من تلك الدورات قابلة للتنفيذ ليتم الاستعانة بها في مختلف القطاعات بالأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

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الملتقى الثاني دور الإعلام في الازمات بمحافظة الإسكندرية

من جانبه؛ أشار اللواء محمد عبد المقصود رئيس قطاع إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إلى أن الإعلام كان رائدًا وقائدًا في الحد من الأزمات والكوارث التي تعرضت لها بعض المحافظات في مصر بما يحقق الغاية القومية للدولة، والتي تتمثل في الحفاظ على الأرواح والممتلكات من خلال منظومة متكاملة تشارك بها مختلف مؤسسات الدولة.

هذا وأشاد المستشار عمرو محسوب النبي رئيس قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات خلال كلمته على الشراكة مع قطاع إدارة الأزمات بمجلس الوزراء ودورها المحوري في نقل الرؤى وتبادل الخبرات والتعاون المثمر للحد من المخاطر.

واشار «محسوب النبى» إلى أن دور الاعلام وخاصة المحلى في تحقيق غاية الدولة وتعزيز أمن الوطن والمواطنين وتوعيتهم بما يبذل من جهد وتنمية على أرض مصر من المشروعات القومية.

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الملتقى الثاني دور الإعلام في الازمات بمحافظة الإسكندرية

وقالت إلسا ستوت، ممثل مكتب اليونسكو بالقاهرة، أن الملتقى يأتى في إطار جهود مصر لتقوية جاهزية المجتمعات على إدارة المخاطر الطبيعية وأن الهدف هو تطوير الأدوات المحلية للحد من المخاطر وتعزيز جهازية المجتمع وعمل أدلة علمية منهجية لمواجهة الأزمات وتقليل مخاطرها.

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الملتقى الثاني دور الإعلام في الازمات بمحافظة الإسكندرية

من الجدير بالذكر؛ أن الملتقيان يأتيان في إطار جهود قطاع إدارة الأزمات والكوارث والحدّ من المخاطر لرفع الوعي المجتمعي وبناء ثقافة سليمة للحدّ من مخاطر الكوارث والاستفادة من جهود المتطوعين في أعمال الإغاثة والإنقاذ والتوعية المجتمعية ومعاونة الأجهزة التنفيذية في هذا الصدد، وإبراز أهمية دور الإعلام وخاصة المحلي في مواجهة الأزمات والكوارث والحد من مخاطرها والعمل على زيادة وعى المواطنين وهو ما يمثل التحدي الأكبر في مجال الحد من مخاطر الكوارث.

كما يهدف الملتقى إلى بناء قدرات وتنمية مهارات التعامل الإعلامي مع حالات الطوارئ والأزمات والكوارث، وإعداد دليل استرشادي لكيفية التعامل في حالات الطوارئ والأزمات للحد من مخاطر الكوارث.

الإسكندرية التعامل مع الأزمات والكوارث مجابهة الأزمات منظمة اليونسكو الحد من المخاطر نماذج المحاكاة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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