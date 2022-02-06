إقبال جماهيري على جناح الكويت بمعرض القاهرة الدولي للكتاب (صور)

شهد دار الضياء للنشر والتوزيع (الكويت) زحام شديد من قبل رواد معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 53، ضمن فعاليات اليوم القبل الاخير من انتهاء فعاليات المعرض المقام بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

وتوافد على الجناح الكويتي العديد من رواد المعرض بغرض اقتناء العديد من الكتيبات في مختلف المجالات، مع الإلتزام بالاجراءات الاحترازية اللازمة ضد فيروس كورونا وارتداء الكمامات الطبية واتخاذ مسافات اجتماعية آمنة واستخدام أدوات التعقيم والمطهرات.

وانطلق معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ 53، الأربعاء 26 يناير ويستمر حتى 7 فبراير، فى مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، تحت شعار"هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل"، وتحل اليونان ضيف شرف الدورة، واختارت الكاتب يحيى حقى شخصية المعرض، والكاتب عبد التواب يوسف شخصية معرض كتاب الأطفال.

ويقام معرض القاهرة الدولي للكتاب على مساحة 80 ألف متر مربع، تضم (5) قاعات للعرض، يبلغ عدد الأجنحة 879 جناحا، ويصل عدد الناشرين، والجهات الرسمية المصرية والأجنبية 1067 دار نشر وتوكيلًا.

وتركز الدورة الحالية للمعرض على البرنامج المهني، الذي توليه إدارة المعرض اهتمامًا كبيرًا، حيث يهدف إلى دفع تنمية صناعة النشر وسرعة مواكبتها للعصر، ويسعى لتوفير منصة مهنية متخصصة للناشرين والعاملين على صناعة الكتاب ترتقي بالمنتج الثقافي العربي، وذلك عبر سلسلة من المؤتمرات والبرامج وورش العمل والجلسات المتخصصة.

ويضم سبعة محاور رئيسية هي برنامج كايرو كولينج للناشرين الأجانب ويحضرها ناشرون من أكثر من 15 دولة غير عربية، ثم المؤتمر الدولي لتعاون الناشرين في عصر ما بعد كورونا، والذي ينظم بالتعاون مع معرض بكين الدولي للكتاب افتراضيا، ويضم كلمات مسجلة لأكثر من 30 متحدثًا من مختلف الدول حول موضوع "سبل التعاون وتعزيز التنمية المشتركة في صناعة النشر"، ثم مؤتمر "الترجمة عن العربية جسر للحضارة- كتبنا تنير العالم" بمشاركة وزارتي الثقافة والهجرة ومجمع اللغة العربية بالقاهرة، ومركز أبوظبي للغة العربية ودولة اليونان ضيف الشرف، ويضم مؤتمرا افتتاحيا وثلاث ورش متخصصة حول الترجمة من العربية، ثم البرنامج التدريبي للناشرين والذي يضم خمس ورش تدريبية متخصصة يحاضر فيها ناشرون ومتخصصون في الجوانب المتعلقة بصناعة النشر، وتهدف لتقديم معرفة احترافية للناشر المصري.