الأحد 06 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسيوط ومدير مكتبة مصر يناقشان أعمال التطوير والتجهيز للافتتاح

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على الدور الهام الذي تقوم به مكتبة مصر العامة في نشر وزيادة الوعي الثقافي وتنوير العقول وزيادة المعرفة والتعريف بالتاريخ والحضارات عن طريق الكتب والموسوعات والإصدارات المختلفة المتاحة للقراءة في شتى مجالات الحياة لافتاً إلى الجهود المبذولة للانتهاء من تطوير المكتبة طبقاً للجدول الزمني الموضوع مسبقاً ووفقاً للمعايير والاشتراطات المقررة لافتتاحها في القريب العاجل لخدمة كافة فئات المجتمع الأسيوطي بهدف نشر الثقافة والمعرفة.

جاء ذلك عقب لقائه بهاجر محروس مدير مكتبة مصر العامة بأسيوط لمتابعة أعمال التطوير والتجهيز للافتتاح في أقرب وقت ممكن.

محافظ أسيوط يلتقي مدير مكتبة مصر العامة (1)
جانب من الاجتماع

حيث استعرض اللقاء مراحل التنفيذ والتطوير الجاري تنفيذها بالمكتبة وتحويلها لمكتبة منظومة رقمية لمواكبة التكنولوجيا الحديثة وإتاحة آفاق جديدة لمواطني المحافظة.

وأكد محافظ أسيوط على تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات للانتهاء من أعمال التطوير ورفع كفاءة مكتبة مصر العامة وافتتاحها في أقرب وقت ممكن لافتاً إلى ضرورة الاهتمام على نشر الثقافة وتعزيز عادة القراءة للجميع نظراً لما تمثله من أهمية في تكوين الهوية والشخصية المصرية مشيراً إلى أهمية التنسيق والتعاون بين المحافظة وصندوق مكتبات مصر العامة وحي شرق وهيئة الأبنية التعليمية التي تشرف على أعمال التطوير والتجديد ورفع كفاءتها وتعظيم الإستفادة منها واستغلالها الاستغلال الأمثل لها.

وأضافت مدير مكتبة مصر العامة بأسيوط أن المكتبة سوف تقدم خدمات وأنشطة وخطط مستقبلية تهدف إلى تحقيقها بهدف نشر الثقافة والمعرفة بين فئات المجتمع وما تقوم به من جهود من أجل المساهمة فى تحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن بناء الإنسان المصري، مشيراً إلى الاهتمام الذي يوليه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بالقطاع الثقافي والمعرفي وهو ما يظهر جلياً في جولاته المستمرة والمتابعة الدورية بمكتبة مصر العامة.

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