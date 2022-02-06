ضبط تشكيل عصابي لسرقة المساكن بالشرابية

تمكنت مباحث القاهرة، اليوم الأحد، من ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقات المساكن بأسلوب التسلق.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الشرابية بمديرية أمن القاهرة قيام شخصين، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقات المساكن بأسلوب التسلق.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامي، كما اعترفا بارتكابهما 5 حوادث سرقة مساكن بذات الأسلوب.

وتم بإرشادهما ضبط مبلغ مالي من متحصلات إحدى وقائع السرقات، وأقرا باتفاقهما باقي المبلغ المالي على متطلباتهما الشخصية.

كما تم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما "سيئ النية" أحد الأشخاص وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموهما بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.