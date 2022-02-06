الأحد 06 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

6 مارس.. مساهمو «شيني» يُناقشون إعادة تشكيل مجلس الإدارة

قطاع الأعمال
قطاع الأعمال

وافق مجلس إدارة الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني - شيني، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، على تعيين أماني صلاح الدين عبدالله رئيساً لمجلس الإدارة غير تنفيذي.
وقالت الشركة في بيان للبورصة، اليوم الأحد، إن المجلس وافق على تعيين مجدي محمد مصطفى عضواً منتدباً تنفيذياً (الرئيس التنفيذي).

ووافق المجلس على عقد جمعية عامة عادية للشركة؛ وذلك لمناقشة إعادة تشكيل مجلس الإدارة وتحديد راتب رئيس مجلس الإدارة وذلك بتاريخ 6 مارس المقبل.

وحققت شركة العامة لمنتجات الخزف والصيني خلال العام المالي 2020-2021، خسائر بلغت 62.33 مليون جنيه مقابل خسائر بلغت 54.3 مليون جنيه في العام المالي المقارن.

 

مصر مارس عمل خسائرها صلاح الدين مصطفي سبتمبر تشكيل المجلس المقبل تنفيذي

رئيس التحرير

وائل لطفي

نهاية زمن الغش

الأكثر قراءة

كسور فى الرقبة والعمود الفقرى.. نتيجة الفحص الطبى الأولى للطفل ريان

ننشر صور عقار مذبحة الزمالك.. والنيابة تستعجل التحريات

افتتاح أول وحدة مرور إلكترونية بالكامل فى 6 أكتوبر

توزيع 3 آلاف كرتونة مواد غذائية على المحتاجين في كفر الشيخ

إعلامى مغربى يكشف لـ«الدستور» موعد ومكان دفن الطفل ريان

المجنى عليها فى اتهام «دليفرى» باختطافها وهتك عرضها: «شربنى حاجة أفقدتنى الوعى»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

ريان والمغرب.. الطفولة تخطف القلب

ماجد حبته

ثم كانت القمة المصرية الصينية

سارة شريف

الأزمة فى كييف.. والقلق فى تل أبيب

د. داليا مجدي عبدالغني

أفكار دخيلة

حسين دعسة

إلى أين تأخذنا "رابحة".. الأمم المتحدة ومصر من أجل المرأة

صفاء النجار

فى محبة ساكنى الأوليمب الذين شرفوا معرض الكتاب «2-4»

سمر عادل

التوازن الاستراتيجى لمصر «1»

ماجد حبته

.. وبدأ أوليمبياد بكين السياسى

صور

تأبين ياسر رزق بمعرض الكتاب

جنازة الفنانة عايدة عبدالعزيز

جنازة المخرج جلال الشرقاوى

محطة تل أبيب

المزيد

إطلاق نار على قوات حرس حدود إسرائيلية في جنين

إسرائيل: إصابة وزيرة الداخلية وقائد الجيش في الضفة بفيروس كورونا

تعزيز التنسيق بين إسرائيل وأمريكا.. توابع مقتل زعيم داعش فى سوريا