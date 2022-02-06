6 مارس.. مساهمو «شيني» يُناقشون إعادة تشكيل مجلس الإدارة

وافق مجلس إدارة الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني - شيني، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، على تعيين أماني صلاح الدين عبدالله رئيساً لمجلس الإدارة غير تنفيذي.

وقالت الشركة في بيان للبورصة، اليوم الأحد، إن المجلس وافق على تعيين مجدي محمد مصطفى عضواً منتدباً تنفيذياً (الرئيس التنفيذي).

ووافق المجلس على عقد جمعية عامة عادية للشركة؛ وذلك لمناقشة إعادة تشكيل مجلس الإدارة وتحديد راتب رئيس مجلس الإدارة وذلك بتاريخ 6 مارس المقبل.

وحققت شركة العامة لمنتجات الخزف والصيني خلال العام المالي 2020-2021، خسائر بلغت 62.33 مليون جنيه مقابل خسائر بلغت 54.3 مليون جنيه في العام المالي المقارن.