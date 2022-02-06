استئناف حركة الصيد فى كفرالشيخ بعد تحسن الأحوال الجوية

أكد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، استئناف حركة الملاحة البحرية بمياه البحر المتوسط، وبحيرة البرلس، وميناء الصيد بالبرلس شمال المحافظة، وانطلاق مراكب الصيد بعد تزويدها بالوقود، نظرًا لتحسن حالة الطقس.

وتلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة، برئاسة المحاسب نصر عبدالهادي، اليوم الأحد، إشارة من ميناء الصيد بالبرلس باستئناف حركة الصيد بعد توقفها، نظرًا لتحسن الأحوال الجوية، فقد تقرر استئناف الملاحة بميناء الصيد بالبرلس اعتبارًا من اليوم الأحد.

وجرى تزويد مراكب الصيد بالوقود والثلوج من ميناء الصيد بالبرلس لتنطلق فى عرض البحر المتوسط لبدء عمليات الصيد، بعد توقفها، كما انطلقت مراكب الصيد في رحلاتها بمياه بحيرة البرلس بعد توقف دام لمدة 3 أيام.

وتشهد محافظة كفرالشيخ حالة من الاستقرار النسبي للطقس تصاحبها رياح خفيفة، بعد أن تعرضت المحافظة لمدة 3 أيام لموجة من الطقس السيئ، وهبوب الرياح وهطول الأمطار، حيث سطعت الشمس بسماء المحافظة منذ الصباح الباكر.

فيما أعلنت محافظة كفرالشيخ عن استمرار حالة الاستنفار القصوى، وذلك تحسبا لسقوط أمطار غزيرة.

وأصدر اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، تعليمات لجميع رؤساء الوحدات المحلية بالمحافظة بالاستعداد على مدار 24 ساعة عمل، وذلك من أجل مواجهة موجة الأمطار والسيول والطقس السيئ المتوقع خلال اليومين المقبلين.

ووجّه محافظ كفرالشيخ، رؤساء الوحدات المحلية على مستوى المحافظة والجهات المختصة بإجراء أعمال الصيانة الشاملة لخطوط الصرف وصفايات الأمطار للتأكد من صلاحيتها وقدرتها على استيعاب مياه الأمطار، ورفع درجة الاستعداد لاستقبال موسم الشتاء والتأكد من جاهزية وكفاءة الأجهزة والمعدات اللازمة.

وأشرف جمال ساطور، رئيس مركز بيلا، على أعمال منطقة مياه الشرب والصرف الصحي ببيلا، بالتنسيق مع الوحدات المحلية على مستوى المدينة والقرى، في أعمال تطهير خطوط الصرف وصفايات الأمطار وتركيب أغطية للصفايات ومراجعة أماكن حدوث تجمعات مياه الأمطار، إضافة إلى التأكد من جاهزية المعدات والأفراد للتعامل مع أى طوارئ قد تحدث نتيجة للتقلبات الجوية، بهدف ضمان موسم شتاء آمن حرصًا على سلامة وحياة المواطنين.

وفي بلطيم، أشرف اللواء أحمد السنوسي رئيس المركز، على أعمال تركيب أغطية لصفايات الأمطار بشوارع مدينة بلطيم، بالتنسيق مع منطقة مياه الشرب والصرف الصحي ببلطيم، ومراجعة وتسليك جميع الصفايات وبالوعات الصرف بنطاق المدينة، لاستيعاب تصرفات المياه التي ستنتج عن مياه الأمطار خلال الموجة القادمة وفصل الشتاء.