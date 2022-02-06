وزير الري: زيادة الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا

استعرض الدكتور عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التنموية الكبرى التي تنفذها الوزارة حاليًا مثل مشروع الاستفادة من مياه الصرف الزراعي بمصارف غرب الدلتا من خلال محطة الحمام، ومشروع تنمية شمال سيناء، ومشروع تنمية جنوب الوادي، موجهًا بمواصلة بذل الجهد للعمل بهذه المشروعات المهمة بما يضمن الانتهاء من التنفيذ بأعلى معدلات من الجودة والكفاءة وطبقًا للمعدلات الزمنية الموضوعة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، مع الدكتور رجب عبدالعظيم، وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، وعدد من قيادات مصلحة الري وهيئة الصرف، وهيئة السد العالي المُكلفين حديثًا، للتأكيد على التكليفات الجديدة الخاصة بهم.

كما شدد وزير الري في بيانه، على ضرورة زيادة الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس "كورونا" في جميع المباني والمنشآت التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية.

وأكد الدكتور عبدالعاطي، تجربة مصر الناجحة في مجال تأهيل الترع من خلال المشروع القومي لتأهيل الترع الجارِ تنفيذه حاليًا، لافتًا إلى حجم المكاسب العديدة التي عادت على الفلاحين ومنظومة الري نتيجة تنفيذ هذا المشروع باعتباره أحد أهم أدوات التحديث الشامل لمنظومة الموارد المائية.

وأوضح الوزير، أن الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات انتهت، اليوم الأحد، من تنفيذ تأهيل وتبطين 4244.36 كيلو متر من الترع المتعبة من المستهدف والذي يبلغ 12.58 كيلو متر، وذلك في إطار رؤية مستقبلية لترشيد استهلاك المياه المستخدمة في ري الأراضي بالمحافظات، وحل أزمة عدم وصولها إلى نهايات الترع، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب خلال المرحلة الأولى للتنفيذ.