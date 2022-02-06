سائق متهم بقتل زميله فى السلام يمثل الجريمة أمام النيابة

انتقل فريق من نيابة السلام اليوم الأحد، برفقة قوات الأمن يصطحبون سائقًا متهمًا بقتل زميله بسبب خلافهما حول تحميل الركاب لتمثيل الجريمة وإجراء المعاينة التصويرية.

وكشفت معاينة النيابة العامة لمكان الجريمة عن وجود دماء وزجاج محطم بشكل كبير في المكان فضلًا عن وجود فوارغ زجاجات مياه غازية وجاكت شتوي.

كان قسم شرطة السلام أول تلقى بلاغًا، من أحد المستشفيات بوصول شاب مصابًا بطعن في الصدر ولفظ أنفاسه الأخيرة أثناء تلقيه العلاج، وبالفحص تبين العثور على جثة "أيمن. م" 31 سنة، سائق توك توك، مصابًا بجرح طعني في الصدر.

وبإجراء التحريات تبين أن مشادة كلامية حدثت بين المجني عليه وزميله بسبب أولوية تحميل الركاب قام المتهم بطعن زميله بمفك فى الصدر.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهم، واعترف بارتكاب الواقعة وتحرر المحضر اللازم.