الأحد 06 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«جوتيريش»: أتوقع أن تجيز الصين للمفوضة العليا لحقوق الإنسان زيارة إقليم «شينجيانج»

أنطونيو جوتيريش
أنطونيو جوتيريش

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الأحد، إنه يتوقع أن تجيز الصين للمفوضة العليا لحقوق الإنسان ميشيل باشليه زيارة إقليم شينجيانج.

وأفاد بيان أصدرته الأمم المتحدة، طبقًا لما أوردته قناة "الحرة" الأمريكية ، أن جوتيريش التقى الرئيس الصيني، شي جين بينغ، على هامش الألعاب الأوليمبية في بكين، وتوقع أن تسمح الاتصالات بين دوائر" باشليه والسلطات الصينية "بزيارة تقوم بها المفوضة العليا للصين، على أن تشمل شينجيانغ".

وقد أعلنت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، في أغسطس 2018، عن تلقيها "معلومات موضوعية" تفيد بحبس السلطات الصينية بشكل غير قانوني نحو مليون شخص من الأقلية الأويغورية في معتقلات جماعية تصفها بكين بمراكز التعليم وإعادة التربية.

وتنفي السلطات الصينية الاتهامات الموجهة إليها بانتهاك حقوق الأقلية في إقليم شينجيانغ، مشيرة إلى أن إجراءاتها تستهدف فقط الجماعات الانفصالية المتطرفة.

نيويورك إقليم شينجيانج حقوق الانسان الصين جوتيريش الامم المتحدة

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