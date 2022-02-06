الخطوط الجوية اليمنية تضم طائرة «إيرباص A330» إلى أسطولها

أعلنت شركة الخطوط الجوية اليمنية، بالعاصمة المؤقتة عدن، انضمام طائرة إيرباص A330 إلى أسطول طائرات الشركة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية اليمنية أحمد العلواني، أن الطائرة تعد الثالثة التي تشتريها شركة اليمنية للطيران و الخامسة ضمن الخطة التوسيعية لأسطول الشركة.

و أضاف أن الطائرة الجديدة تعمل وفق أنظمة تقنية ورقمية حديثة تواكب حركة الطيران الاقتصادي و التكاليف وتتسع لـ 259 راكبًا درجة سياحية و 18 درجة أولى وحمولة 30 طنًا.

وعلى صعيد آخر، ذكرت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، أن مليشيات "الحوثي" ارتكبت 1134 حالة اختطاف وإخفاء قسري وتعذيب للمعتقلين فى اليمن، بينهم نساء وأطفال وجعلهم دروعًا بشرية لهم، وذلك خلال الفترة من 1 يناير 2021م وحتى 31 ديسمبر 2021م.

و أوضحت الشبكة في تقرير لها، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)،- بأنها سجلت 976 حالة اختفاء واعتقال تعسفي طالت المدنيين بينهم 35 طفلًا، و38 إمرأة، و92 حالة إخفاء قسري بينهم نساء و أطفال و42 حالة تعذيب وسوء معاملة في محافظات صنعاء، وذمار، وإب، وتعز، والحديدة، و المحويت، و ريمة، و الجوف، البيضاء،والضالع، وأمانة العاصمة، وصعدة، وحجة، وعمران.

و أشار التقرير، إلى توثيق 11 حالة تعذيب و18 حالة إتخاذ دروع بشرية، و 4 حالات تصفية داخل السجون، و 6 حالات وفاة بسبب الإهمال في السجون، و 3 حالات وفاة لمعتقلين بنوبات قلبية، لافتًا إلى أن جرائم التعذيب تنوعت بين الجلد والتعليق والحرمان من النوم، و استخدام الملح على الجروح و الصفع وإذابة البلاستيك على الجسم و التعذيب بالمنع من الشرب والإهمال الصحي الكامل والحرق بالسجائر والاذلال، مؤكدًا أن المليشيات الحوثة ارتكبت جرائم صادمة بحق المحتجزين وصلت حد الاستغلال الجنسي والاغتصاب.