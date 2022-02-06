فرقة طبلة الست بضيافة حوار الفنون بالغوري وكيف تكتب روايتك بمركز الحرية

في إطار فعاليات حوار الفنون، يستقبل مركز إبداع قبة الغوري، بشارع الأزهر، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السابعة من مساء الأحد، أمسية فنية جديدة، بالتعاون مع مؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب.

هذا وتحل فرقة "طبلة الست"، في ضيافة الاحتفالية الكبري، بمشاركة كل من: فرقة الطبول النوبية ــ فرقة الألات الشعبية المصرية ــ فرقة حسب الله ــ ضيف الشرف فرقة دنقلا للغناء والفنون التراثية.

هذا ويأتي الحفل إستعدادا للمهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية الدورة التاسعة 2022، في إطار حوار الفنون المشروع القومي حوار الأمكنة بقبة الغوري، تحت إشراف ورؤية وإخراج للفنان انتصار عبد الفتاح.

ــ كيف تكتب روايتك من الصفر

في سياق متصل، ينظم مركز الحرية للإبداع، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية، في السادسة من مساء اليوم أيضا، لقاء جديدة من لقاءات، ورشة أكوا لتنمية الكتابة الإبداعية، والتي تقام تحت عنوان "كيف تكتب روايتك من الصفر"، وذلك بقاعة المسرح التابعة للمركز.

وتتضمن الورشة عدة محاور بحثية من بينها: البنية المشهدية للسرد مراحل تحقيق الهدف، الخطوات التنفيذية، العقبات، الصراع تقديم الباحث دكتور محمد عبد الحميد خليفة.

أما الجزء الثاني من الورشة، فيعقد تحت عنوان "الشخصية"، وتتضمن محاور: من حيث الجانب النفسي شخصية عادية، شخصية معقدة، شخصية معتدلة، شخصية مهزوزة، الشخصية وتأثرها بالبيئة، بيئة متخلفة، بيئة متحضرة، أو القرية أو المدينة. وتحاضر فيها الناقدة دكتورة سحر شريف ودكتورة ندى يسري.

يشار إلي أن "صندوق التنمية الثقافية"، استطاع على مدى خمسة وعشرين عاماً منذ إنشائه عام 1989 أن يقوم بدور فعال ومؤثر فى دعم وتنمية الحياة الثقافية فى مصر، وأن يمد جسور التحاور الخلاق بين المثقفين والفنانين بعضهم البعض وبينهم وبين الجمهور العريض ..كما عمل على الكشف عن المواهب الشابة فى مختلف المحافظات ودعمها ووضعها على طريق التميز والإبداع.

ويسير صندوق التنمية الثقافية بخطى سريعة ومدروسة فى نفس الوقت نحو تحقيق مفهوم التنمية الثقافية الشاملة وفق منظومة متكاملة تهدف لدعم الفنون والثقافة والارتقاء بها ونشرها لدى مختلف فئات الشعب. وهو فى سبيل ذلك أقام العديد من المكتبات العامة والمراكز الثقافية فى مختلف القرى والنجوع والأحياء الشعبية وهذا من أهم الأعمال التى تضرب فى عمق مفهوم التنمية الثقافية. وبلغ عدد المكتبات التى أنشأها الصندوق فى أماكن لم يكن من المتصور إقامة مثل هذه المكتبات بها حوالى 90 مكتبة .

