محمد صلاح شديد: سعيد بلقب أفضل ناشر.. وواجهت التحديات في مشواري

قال الكاتب محمد صلاح شديد، مدير دار الكنزي للنشر والتوزيع: «بالطبع أنا في غاية السعادة بفوزي بجائزة أفضل ناشر والتي يقدمها معرض الكتاب بالتعاون مع اتحاد الناشرين المصريين».

وأضاف في تصريحات لـ"الدستور" عن حيثيات فوزه بجائزة أفضل ناشر لعام 2022 في الجوائز المقدمة من معرض الكتاب: "حصول دار الكنزي على الجائزة كان عبارة عن تقدير كبير لتحملنا عدد من التحديات التي واجهت صناعة النشر في مصر والعالم، وايماننا بالسياسة التي انتهجناها منذ اليوم الأول لنا في تشييد هذه الدار، دار الكنزي".

وأكمل: “منذ اليوم الأول للدار وأنا اضع نصب عيني القارئ الفطن، وأحاول أن ابذل كل ما في وسعي من جهد لتقديم الأفضل له وللمكتبة العربية، وذلك عن طريق تقديم إصدارات متنوعة وفي شتى المجالات الإنسانية والفكرية التي تسمو بالإنسان وتهذب داخله روح الفن والنقد".

وواصل: "كذلك اهتممنا بتقديم أعمال من ثقافات أخرى، كي نقرب المسافات ما بين الإنسان في كل الأرض، فقد ترجمنا أعمالًا كثيرة في أنواع مختلفة محافظين في الشكل العام على فكرة: القارئ أولا.

واستطرد «شديد»: "وعلى خطى المسار الأول صنعنا مسارنا الداخلي والأساسي، وهو تقديم الكتاب بشكل خارجي يليق بالقارئ والمؤسسات العربية، قمنا بالحفاظ على جودة عالية من طباعتنا، وتقديم كل جديد في عالم صناعة الغلاف والإخراج الداخلي، عن طريق رؤية فنية مدروسة، لا مجرد اسهامات عشوائية".

واختتم: "في النهاية هذا هو بيان جائزتنا الأولى في عالم النشر، نتمنى أن نظل دوما محل تقدير واستحسان من القارئ، الذي لولاه ما وصلنا إلى هنا".

معرض القاهرة الدولى للكتاب

وانطلق معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ53، الأربعاء 26 يناير ويستمر حتى 7 فبراير، على أن يفتح أبوابه للجمهور الخميس 27 يناير، فى مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، تحت شعار "هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل"، وتحل اليونان ضيف شرف الدورة، واختارت الكاتب يحيى حقي شخصية المعرض، والكاتب عبدالتواب يوسف شخصية معرض كتاب الأطفال.

ويقام معرض القاهرة الدولي للكتاب على مساحة 80 ألف متر مربع، تضم 5 قاعات للعرض، ويبلغ عدد الأجنحة 879 جناحًا، ويصل عدد الناشرين، والجهات الرسمية المصرية والأجنبية إلى 1067 دار نشر وتوكيلًا.