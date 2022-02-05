أمريكا تسجل 2368 وفاة و332 ألف إصابة جديدة بكورونا

أعلنت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، اليوم، تسجيل الولايات المتحدة 2.368 حالة وفاة و331.810 إصابة ‏جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية، في إيجاز لها بشأن الوضع الوبائي، إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس بلغت 75 مليونا و937 ألفا و801 إصابة، فيما بلغ عدد ‏الوفيات 894,810 حالة.‏

وكانت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية، أفادت في وقت سابق اليوم، بأن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا حول العالم ارتفعت إلى 390 مليونا و833 ألفا و248 حالة.

وذكرت الجامعة في أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكتروني، أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 5 ملايين و724 ألفا و931 وفاة.

وأوضحت جامعة "جونز هوبكنز" أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 76.3 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 41.9 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 26.3 مليون حالة.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بـ901 ألف و388 وفاة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ631 ألفا و265 وفاة ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة الهند بإجمالي وفيات 500 ألف و55 وفاة.

من جهتها، حذرت منظمة الصحة العالمية من عدم انتهاء أزمة فيروس كورونا، على الرغم من قرارات بعض الدول مثلِ فرنسا والدنمارك رفعَ معظم القيود المفروضة، داعية إلى عدم التراخي في توخي الحذر الكافي.

وظهر فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في أواخر ديسمبر عام 2019 في مدينة وهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.