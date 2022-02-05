السبت 05 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السجن المؤبد لـ3 موظفين عموم بشركة أدوية فى القليوبية

محكمة
محكمة

أصدرت محكمة جنايات شبرا الخيمة، اليوم السبت حكمًا يقضي بالسجن المؤبد على 3 متهمين، "ط ي م"، و"ا م ا"، نائبي المدير العام لفرع الشركة المصرية لتجارة الأدوية والمستلزمات الطبية فرع القليوبية التابعة للهيئة المصرية العامة للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، و"أ ع م"، أمين مخازن الشركة بالقليوبية"، لاستيلائهم وبغير حق وبنية التملك على الأصناف الدوائية والمستلزمات الطبية والبالغ قيمتها 3 ملايين و257 ألف جنيه، وألزمهم برد المبلغ، وغرامة مساوية لنفس قيمة المبلغ المستولى عليه، والعزل من الوظيفة العمومية مع الحرمان من تقلد أية وظائف حكومية أخرى.

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد الشباسى، وعضوية المستشارين شريف السباعى، وأحمد محمد عبدالله.

كانت تحريات الرقابة الإدارية قد توصلت إلى أن المتهمين ويشغلون "نائبي المدير العام لفرع الشركة المصرية لتجارة الأدوية والمستلزمات الطبية فرع القليوبية التابعة للهيئة المصرية العامة للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية"، وأمين عام المخازن للشركة بالقليوبية، لقيامهم بإثبات فواتير مشتريات إلكترونية وهمية، وقيامهم باختلاس والاستيلاء على بعض الأدوية والمستلزمات باعتبارها منتهية الصلاحية خلافًا للحقيقة، وأنه تحت بند المرتجع، حال قيامهم ببيعها وتصريفها بمعرفتهم خارج الإطار الرسمى.

وأكدت تحريات الرقابة الإدارية ارتكاب المتهمين للواقعة، وقيامهم بالاستيلاء على الأدوية والمستلزمات التى تجاوزت قيمتها الـ3 ملايين جنيه و257 ألفًا، وقيامهم بتزوير المحررات الإلكترونية مستخدمين إمكانية الولوج للنظام الرئيسي عن طريق "الرقم السرى" المخصص للمتهم الأول بصفته الوظيفية متلاعبين فى كميات الأرصدة "مرتجع ومعدم لعدم الصلاحية"، مخالفين لحقيقة الوضع.

تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم بما ضبط لديهم من مبالغ مالية وبعض المستلزمات والأدوية الطبية، اعترف الثالث بتسهيل الأول والثانى للجرائم المسندة إليهم، وأنه بصفته أمينًا عامًا للمخازن كان يعمل تحت إمرتهم، وباستدعاء النيابة العامة لبعض أصحاب الصيدليات ومراكز البيع الرسمية أفادوا بأنهم لم يتسلموا تلك الحصص، ولم يقوموا بإرجاع ثمة مرتجعات من الأدوية أو المستلزمات نهائيًا.

كما أمرت النيابة العامة، بتشكيل لجنة فنية قامت بأعمال الجرد وأثبتت أعمال التزوير فى المحررات الإلكترونية، من خلال قيامهم بإثبات فواتير بيع بمبالغ مخالفة للحقيقة، وإثباتهم لبعض الفواتير وبعض مستندات الصرف لبعض المندوبين والموظفين خلافًا للحقيقة.

وبسؤال بعض موظفى وحدة الكنترول الرئيسى والمراجعة المركزية، تبين أن بعض الفواتير وقيمها والتوريدات لم تتم من الأصل خلافًا لما هو مثبت، كما ثبت أنه تم الولوج إلى النظام الرئيسى للشركة هو المتهم الأول.

 

منتهية الصلاحية شبرا الخيمة التكنولوجيا مستشار وظائف حكومية السجن المؤبد المستلزمات الطبية تجارة الأدوية والمستلزمات الطبية

رئيس التحرير

وائل لطفي

نهاية زمن الغش

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