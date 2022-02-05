رئيس الوزراء: اهتمام رئاسى بإقامة نشاط صناعى موسع بالعلمين الجديدة

واصل الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولته اليوم في مدينة العلمين الجديدة، لمتابعة موقف تنفيذ المشروعات بالمدينة، حيث انتقل إلى المنطقة الجنوبية، لتفقد مشروع تنفيذ المنطقة الصناعية بمدينة العلمين الجديدة، والتي تقام على مساحة 5512 فدانا، ومن المنتظر أن تضم مشروعات في العديد من القطاعات، وقد بلغت المساحة المخصصة بالمنطقة 2248.7 فدان، ومتبق مساحة شاغرة تبلغ حوالي 3263.3 فدان.

وأكد رئيس الوزراء أن هناك اهتماما شديدا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدعم إقامة نشاط صناعي موسع بمدينة العلمين الجديدة، جنباً إلى جنب، مع النشاط السياحي والسكني الذي تشهده المدينة، مشدداً على سرعة الانتهاء من الأعمال الجاري تنفيذها بالمنطقة الصناعية لبدء تشغيل المصانع واستقطاب عدد أكبر من الاستثمارات، لتوفير فرص عمل، وأنشطة تخدم استدامة المدينة.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح حول موقف الأراضي الصناعية المخصصة بالمنطقة، حيث تمت الإشارة إلى أنه تم تخصيص مساحة نحو 1595 فداناً لتنفيذ مصنع للبتروكيماويات، وصدر لها قرار التخصيص وتم تسليم قطعة الأرض بالكامل لصالح المطور، ثم مساحة 652.8 فدان لصالح المطور الصناعي IDG، حيث تم تسليم 500 ألف م2 من المخصصة كمرحلة أولى، وتم صدور رخصة لمبنى خدمات، وكذا مساحة 1.62 فدان، لإقامة مصنع لصالح شركة كونكريت، وتم تسليم الأرض بالكامل وإصدار الرخصة.

كما تم استعراض موقف تنفيذ المرافق بالمنطقة الصناعية بالمدينة، وتشمل الطرق الرئيسية، وشبكات المياه، والصرف الصحي، والري، وتصل نسب تنفيذها لنحو 95%، حيث تستهدف المدينة عددا من الأنشطة، من بينها الصناعات الهندسية، وصناعة مواد البناء، والصناعات الدوائية، ومستحضرات تجميل، وصناعات غذائية، والتعبئة والتغليف، وعدد من الصناعات المرتبطة بالتنمية السياحية، والصناعات الصغيرة والمتوسطة، والخدمات اللوجستية.

وتم التأكيد على أنه يتم تنفيذ عدد من المزايا التكاملية لجذب المستثمرين واستمرارية مشروعاتهم، حيث تعد مدينة العلمين الجديدة واحدة من مدن الجيل الرابع القائمة على التنمية الشاملة، التي تقدم مزايا نوعية، وتوفير الاستدامة، وتمت الإشارة إلى أنه من بين تلك المزايا القطار السريع، الذي يربط بين البحر الأحمر، والبحر المتوسط، مرورًا بمجتمعات عمرانية ومدن جديدة، إلى جانب عدد من الموانئ الجافة، والمطارات ومحاور الطرق.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من كريم سامي سعد، رئيس مجلس إدارة شركة IDG التي تتولى مهمة المطور الصناعي في المنطقة الصناعية، الذي أوضح أن الشركة تتولى تطوير مساحة 22 مليون م2، وتستهدف تنفيذ 3 تجمعات صناعية متكاملة ومستدامة، ستشهد مشاركة نحو 192 مستثمراً، لافتاً الى أنه تم تنفيذ عدد من المصانع، فضلاً عن غيرها تحت الإنشاء.

وأضاف رئيس الشركة أنها تنفذ أول تجمع صناعي ذكي بمدينة العلمين الجديدة، التي تقدم العديد من الحلول الذكية تتوافق مع خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وأضاف أن التجمع سيقدم حزمة من الخدمات الإدارية والاجتماعية تضمن تهيئة بيئة صناعية متميزة تساعد المستثمر على ممارسة نشاطه دون أعباء.

كما تفقد رئيس الوزراء ومرافقوه محطة المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحى التي يتم تنفيذها بالمنطقة الجنوبية لخدمة مدينة العلمين الجديدة، بطاقه 90 ألف م3 / يوم، واستمع إلى شرح حول مراحل التنفيذ، حيث تمت الإشارة إلى أن نسبه إنجاز المحطة بلغت 95%، كما شهد، خلال تفقده، المحطة بدء التشغيل التجريبى بالمحطة بعد إطلاق التيار الكهربائي للمعدات المكونة لها، كما تم استعراض موقف تنفيذ مسار خطوط الصرف الصحي، حيث تمت الإشارة إلى أنه من المتبقى تنفيذ 3 آلاف متر، من المستهدف بخط الطرد بقطر 1000 مم والذي يصل إلى 11700 متر، كما تم انتهاء تنفيذ خطوط الانحدار إلى محطة الرفع رقم 1 بأقطار 1200 و1500 مم، ومتبق 800 متر من خط الانحدار بقطر 1800 مم.

وأشار الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أن محطة المعالجة الثلاثية تعتمد على المعالجة البيولوجية وتتميز باستخدام تقنية تتيح استخدام المياه المعالجة في ري المسطحات الخضراء بالمدينة، وتضم معملا مجهزا بالأجهزة الحديثة لضمان جودة المعالجة، إلى جانب ذلك تتكون المحطة من منظومة للمراقبة والتحكم الآلي ومتابعة دورية للقياسات لجميع مراحل المعالجة.