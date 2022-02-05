غدًا أجواء غائمة و شبورة كثيفة.. والعظمى بالقاهرة 18

موجة صقيع تشهدها مصر منذ أيام بشكلٍ ملحوظ، ما جعل هيئة الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من التعرض للهواء بشكل مباشر تزامنا مع انتشار فيروس كورونا ومتحوره اوميكرون، والذي ازدادت اعداده في تقارير الصحة اليومية الخاصة بفيروس كورونا، ومع تأكيدات هيئة الأرصاد الجوية بأن موجة الصقيع ستنتهي في منتصف فبراير الجاري، توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأحد، طقس مائل للبرودة في فترة النهار على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، فيما يكون مائلًا للدفء على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، بينما سيكون معتدلًا على شمال الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء، محذرة من زيادة الصقيع في الليل.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، عبر بيان لها، بأن هناك شبورة مائية ستتكون في الساعات الأولى من غدا الأحد، وتكون ملحوظة على الطرق السريعة من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وسط تحذيرات لقائدي السيارات من زيادة السرعة في الشبورة التي ستحدث تجنبا لوقوع حوادث على الطرق السريعة.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة غدا الأحد ستكون كالتالى: القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 10 درجات، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 09 درجات، وسوهاج العظمى 20 درجة والصغرى 08 درجات، وقنا العظمى 21 درجة والصغرى 08 درجات، وأسوان العظمى 22 درجة والصغرى 09 درجات، وسانت كاترين العظمى 13 درجة والصغرى 0.

كانت موجة صقيع قد سيطرت على مصر خلال الأيام المقبلة، تزامنًا مع تعرض مصر لكتل هواء باردة من شرق أوروبا بحسب تصريحات الأرصاد الجوية، الأمر الذي جعل حبيبات الثلج تتساقط في عدة أماكن في مصر فيما انخفضت درجات الحرارة ووصلت إلى تحت الصفر في بعض الأماكن مثل سانت كاترين.