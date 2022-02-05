السبت 05 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

العراق يتسلم من لبنان 337 قطعة أثرية

قطع أثرية
قطع أثرية

أعلن لبنان، اليوم السبت، تسليم العراق 337 قطعة أثرية عراقية مهربة.

وقال وزير الثقافة اللبناني  محمد مرتضى إن عدد القطع التي ستُسلّم للعراق 331 قطعة من الرُّقم المسمارية، بالإضافة إلى ست قطع أثرية أخرى كانت ضمن 32 قطعة متنازع عليها، مشيرًا إلى أن لجان عراقية وسورية ولبنانية أكدت أن القطع الست تعود إلى العراق وبالتالي تقرّر تسليمها مع القطع الأخرى". بحسب ما ذكرت وكالة الانباء العراقية (واع) 

 وأضاف مرتضى، إن اتفاقا جرى بين متحف (نابو) اللبناني الذي توجد فيه القطع الأثرية وبين الحكومة العراقية يتضمن تسليم هذه القطع الى العراق"، لافتا الى أن "المديرية العامة اللبنانية للآثار سبق وأن كشفت في تقرير لها في العام 2018 عن وجود قطع اخرى قد تكون ذات أصول عراقية ونتيجة لذلك قامت وزارة الثقافة اللبنانية بتكليف لجنة من المتخصّصين الفنيين بالكشف على هذه القطع المتنازع عليها".

ولفت إلى أن عملية التسليم ستتم في المتحف الوطني اللبناني برعاية وحضور وزير الثقافة اللبناني وبمشاركة السفير العراقي في لبنان ووفد عراقي ومؤسس متحف نابو جواد عدرا. 

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية العراقية ، تسلمها 5 قطع أثرية جديدة من الولايات المتحدة الأمريكية.

وذكرت الوزارة في بيان أن "سفير العراق لدى الولايات المتحدة فريد ياسين، تسلم خمسة قطع أثرية كانت قد سُرِقت خلال الثلاثين عاماً الماضية، وتأتي هذه الجهود لإعادة هذه القطع إلى العراق".  

وأشارت إلى أن "مراسم التسليم حضرها المدعي العام لمقاطعة مانهاتن، ألفين براج، ونائب الوكيل الخاص المسؤول في تحقيقات الأمن الداخلي في مدينة نيويورك التابع لوزارة الأمن الداخلي للولايات المتحدة إريك روزنبلات".

وأضافت أن "السفير فريد ياسين تسلم قطعتين أثريتين اُستردتا من مايكل شتاينهاردت، وثلاث قطع أخرى في حوزتهم وجار التحقيق بشأنها".

 ولفت البيان إلى أن "القطع المستردّة تُقَدَّر مجتمعة بمئات الآلاف بالدولار الأمريكي، ويعود الفضلُ في استرداد القطع الأثرية المسروقة إلى الجهود التي بذلتها وحدة الاتجار بالآثار التابعة لمكتب المدعي العام في مانهاتن".

العراق لبنان 32 قطعة عراقية لبنانية سورية الحكومة العراقية

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