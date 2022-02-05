السبت 05 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ قنا يستقبل وفد الصحة استعدادًا لبدء الحملة القومية لتنظيم الأسرة

محافظ قنا
محافظ قنا

استقبل اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، كلا من الدكتورة بيت شوا أون رئيس المشروع والدكتور حسام عباس، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة والسكان والوفد المرافق لهما لمتابعة نتائج ومؤشرات المشروع داخل المحافظة، جاء ذلك بحضور الدكتور أشرف الأحمر وكيل مديرية الصحة بقنا.

وأكد محافظ قنا على أهمية تنفيذ برامج للصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة ونشر المعلومات الطبية الصحيحة وتغيير الثقافة الإنجابية وزيادة الوعي لدى المواطنين بخدمات تنظيم الأسرة ودورها الإيجابي على الأسرة والمجتمع من خلال عقد ندوات تثقيفية وإعلامية وتنظيم زيارات منزلية بمعرفة الرائدات الريفيات وأطباء متخصصين لتوعية وتحفيز السيدات على استخدام وسائل تنظيم الأسرة، ومن ثم خفض معدلات الإنجاب بما ينعكس بشكل مباشر على تحقيق التنمية الشاملة، وتحسين الخدمات المقدمة ورفع جودة الحياة للمواطن المصرى.

وأضاف "الداودى" أن وزارة الصحة بصدد اطلاق حملة قومية لتنظيم الأسرة بدءًا من الأحد المقبل الموافق ١٣ فبراير الجارى، داعيا سيدات قنا إلى التوجه إلى أقرب وحدة صحية أثناء فعاليات الحملة لأخذ وسيلة التنظيم المناسبة، موجها بضرورة إعداد تقرير شهري بنتائج مشروع تعزيز برنامج مصر لتنظيم الأسرة لتحديد التدخلات اللازمة حال حدوث قصور فى المؤشرات المستهدفة.  

ومن جانبه قال الدكتور حسام عباس أن وزارة الصحة لديها خطة لتنظيم الأسرة على مدار السنوات الثلاثة المقبلة، تستهدف من خلالها خفض المواليد بعدد ٥٠٠ الف مولود سنويا، موضحا أن نسب استخدام وسائل تنظيم الأسرة طويلة المدى بالمحافظة حاليا تصل إلى ٣١٪؜، مؤكدا سعى وزارة الصحة إلى زيادة نسب الاستخدام؛ لتصل إلى ٦٠٪؜ بحد أدنى ، مشيرًا إلى أن الوزارة نجحت فى زيادة أنواع الوسائل المستخدمة فى تنظيم الأسرة من ٩ وسائل إلى ١٤ وسيلة بهدف التيسير على السيدات ممن يرغبن فى التنظيم.

وأضاف عباس أنه تم افتتاح مركز تدريب تنظيم الأسرة بمستشفى قنا العام لتدريب رؤساء أقسام النساء والتوليد، والأطباء الأخصائيين للنساء والتوليد بالمستشفيات العامة والمركزية والنموذجية، للتوسع فى تركيب وسائل تنظيم الأسرة طويلة المدى بعد الولادة مباشرة، لافتا إلى أن وزارة الصحة تعمل على إنشاء منظومة إلكترونية لمتابعة نسب استخدام وسائل التنظيم وأعداد السيدات المسجلين. 

كما أوضحت بيت شوا أون، أن مشروع تعزيز برنامج مصر لتنظيم الأسرة يهدف إلى زيادة الاستخدام الطوعي لخدمات تنظيم الأسرة من خلال تقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة طويلة المدى مجانا، مقدمةً شكرها لمحافظ قنا على حسن الاستقبال وحرصه على تقديم الدعم اللازم لإنجاح المشروع وتحقيق الأهداف لما لها من مردود إيجابى على صحة الفرد والمجتمع فضلا عن تأثيرها الإيجابى على سلامة البيئة، كما أعربت عن سعادتها بمستوى النظافة والجمال والرسوم الجدارية بشوارع مدينة قنا، معربةً عن أملها فى استخدام الرسوم الجدارية كوسيلة للتوعية بأهمية ووسائل تنظيم الأسرة.

جمال طلاق وزارة الصحة الصحة ولادة مجتمع عقد قنا مؤشر

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