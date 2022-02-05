السبت 05 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 12 شخصًا فى انقلاب سيارة بطريق الفيوم أسيوط الغربى

حادث
حادث

أصيب 12 شخصا فى حادث انقلاب سيارة سوزوكى بطريق القاهرة أسيوط الغربى، بعد انفجار الإطار الخلفى للسيارة. 

تلقى اللواء ثروت المحلاوى، مدير أمن الفيوم، إخطارا من هيئة الإسعاف المصرية بالفيوم بالحادث.

انتقل إلى مكان الحادث ضباط إدارة مرور الفيوم، بإشراف العميد طه عبد التواب، مدير إدارة مرور الفيوم، والمقدم كريم حمدى حمزة، رئيس قسم مباحث إدارة مرور الفيوم، حيث تم رفع السيارة من الطريق وتسيير حركة المرور بالطريق.

وتبين أن الحادث وقع أثناء سير قائد سيارة سوزوكى، انفجر الإطار الخلفى للسيارة، مما أدى إلى عدم تحكم سائقها فى عجلة القيادة، لتنقلب على جانبى الطريق.

أسفر الحادث عن إصابة 12 شخصا بإصابات متفرقة، وتم نقلهم بسيارات إسعاف الفيوم تحت إشراف الدكتور هانى همام، مدير هيئة إسعاف الفيوم، إلى مستشفى الفيوم العام للعلاج.

تم تحرير محضر بالحادث، وأحيل إلى النيابة العامة التى تولت التحقيق.

حركة المرور انقلاب سيارة مستشفى الفيوم العام طريق الفيوم مستشفى الفيوم حادث انقلاب سيارة طريق القاهرة أسيوط

رئيس التحرير

وائل لطفي

فرق الحضارة

الأكثر قراءة

ننشر صور عقار مذبحة الزمالك.. والنيابة تستعجل التحريات

خلاف على توصيف التهمة.. كواليس محاكمة المتهمين فى قضية بسنت ضحية الابتزاز

«الجندى المجهول».. من هو علي الصحراوي المشارك في عملية إنقاذ «ريان»؟

الضحية الخامسة فى «مذبحة الزمالك» تصل مشرحة زينهم

وفاة ضحية جديدة بـ«مذبحة الزمالك»

مذبحة في الزمالك.. رجل يقتل زوجته وأولاده وينتحر بالرصاص

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة شريف

الأزمة فى كييف.. والقلق فى تل أبيب

د. داليا مجدي عبدالغني

أفكار دخيلة

حسين دعسة

إلى أين تأخذنا "رابحة".. الأمم المتحدة ومصر من أجل المرأة

صفاء النجار

فى محبة ساكنى الأوليمب الذين شرفوا معرض الكتاب «2-4»

سمر عادل

التوازن الاستراتيجى لمصر «1»

ماجد حبته

.. وبدأ أوليمبياد بكين السياسى

فيصل شمس

كيف بدأت حضارة مصر قبل أن يبدأ التاريخ؟

حسين دعسة

ماذا بعد" تصفية /انتحار" زعيم عصابة داعش سوريا؟

صور

جنازة الفنانة عايدة عبدالعزيز

جنازة المخرج جلال الشرقاوى

انعقاد أول جلسة بمحكمة جنح مجمع وادى النطرون الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

تعزيز التنسيق بين إسرائيل وأمريكا.. توابع مقتل زعيم داعش فى سوريا

وزير الخارجية الجزائرى يبحث مع رئيس وزراء فلسطين آفاق إحياء العملية السياسية لإنهاء الاحتلال

الزيارة الأولى.. ماذا فعل وزير الجيش الإسرائيلى فى البحرين؟