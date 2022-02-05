إصابة 12 شخصًا فى انقلاب سيارة بطريق الفيوم أسيوط الغربى

أصيب 12 شخصا فى حادث انقلاب سيارة سوزوكى بطريق القاهرة أسيوط الغربى، بعد انفجار الإطار الخلفى للسيارة.

تلقى اللواء ثروت المحلاوى، مدير أمن الفيوم، إخطارا من هيئة الإسعاف المصرية بالفيوم بالحادث.

انتقل إلى مكان الحادث ضباط إدارة مرور الفيوم، بإشراف العميد طه عبد التواب، مدير إدارة مرور الفيوم، والمقدم كريم حمدى حمزة، رئيس قسم مباحث إدارة مرور الفيوم، حيث تم رفع السيارة من الطريق وتسيير حركة المرور بالطريق.

وتبين أن الحادث وقع أثناء سير قائد سيارة سوزوكى، انفجر الإطار الخلفى للسيارة، مما أدى إلى عدم تحكم سائقها فى عجلة القيادة، لتنقلب على جانبى الطريق.

أسفر الحادث عن إصابة 12 شخصا بإصابات متفرقة، وتم نقلهم بسيارات إسعاف الفيوم تحت إشراف الدكتور هانى همام، مدير هيئة إسعاف الفيوم، إلى مستشفى الفيوم العام للعلاج.

تم تحرير محضر بالحادث، وأحيل إلى النيابة العامة التى تولت التحقيق.