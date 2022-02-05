دشنها البابا اليوم.. تعرف على قصة إنشاء كنيسة السيدة العذراء «بأهالينا 2»

شهد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، صباح اليوم، تدشين كنيسة السيدة العذراء مريم والقديسة مريم المصرية بأهالينا 2.

وتستعرض الدستور في هذا التقرير أبرز المعلومات عن الكنيسة التي دشنت بيد البابا تواضروس الثاني اليوم:-

كنيسة السيدة العذراء والقديسة مريم المصرية بـ"أهالينا ٢" بُنِيَت بمشروع "أهالينا ٢" بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي أمر ببناء كنيسة في كل مجتمع عمراني تتولى الدولة تطويره لإتاحة فرصة العبادة للجميع.

وهي تخدم الأُسَر المسيحية في مناطق أهالينا ١، واهالينا ٢، واهالينا ٣، وقباء بمدينة السلام.

تقع الكنيسة على مساحة 1056مترًا مربعًا، وتحتوي على صحن الكنيسة بهما 4 مذابح، ومبني أداري بـ5 طوابق ومبني مدارس الأحد حضانة وقاعة مناسبات.

بدأ بناؤها في عام 2019 ثم بدأت أعمال التشطيبات بها في عام 2020 وشهدت أول صلاة قداس بها في مارس 2021، ثم ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني قداس تدشينها في فبراير 2022.

تم عرض ملف الكنيسة على قداسة البابا تواضروس الثاني، والذي أبدى إعجابه بها وقرر تسميتها بإسم كنيسة السيدة العذراء مريم والقديسة مريم المصرية.

وشكر قداسته الرئيس عبدالفتاح السيسي والقائد العام للقوات المسلحة والهيئة الهندسية ورجال الشرطة، وكل من ساهموا في بناء الكنيسة.

وأزاح قداسة البابا، لدى وصوله الكنيسة، الستار عن اللوحة التذكارية التي تؤرخ لتدشينها، بحضور اللواء أركان حرب فهمي هيكل قائد المنطقة المركزية العسكرية، وعدد من قيادات المنطقة، والقيادات الأمنية ورئيس حي مدينة السلام، وبعض أعضاء البرلمان، ونيافة الأنبا مكسيموس الأسقف العام لمدينة السلام والحرفيين الذي تتبعها الكنيسة المدشنة.

وتوجه بعدها قداسته إلى داخل الكنيسة، حيث بدأت صلوات التدشين التي شملت تدشين المذبح الرئيسي على اسم السيدة العذراء و القديسة مريم المصرية.