السبت 05 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

وفاة ضحية جديدة بـ«مذبحة الزمالك»

جثة
جثة

ارتفع أعداد ضحايا مذبحة الزمالك إلى 5 أشخاص وذلك وفاة “مني.م” 58 عاما، الضحية الـ5 لمذبحة الزمالك متأثرة بالإصابات التي لحقت بها.

وشهدت منطقة الزمالك واقعة مأساوية بالأمس بعد أن أقدم شاب يبلغ من العمر 22 عاما على قتل زوجته 20 عاما وشقيقته 42 عاما وزوج شقيقته 53 عاما، وإصابة حماته 58 عاما، والتي توفيت بعد ذلك متأثرة بإصاباتها، وانتحاره بعد ذلك بطلق نارية من المسدس الذي استخدمه في قتلهم.

وفتحت نيابة قصر النيل تحقيقاتها الموسعة في تلك القضية وطلبت استعجال تحريات المباحث تمهيدا لاتخاذ اللازم والتصريح بدفن الضحايا.

وانتقل فريق من نيابة قصر النيل الجزئية إلى مسرح جريمة مذبحة الزمالك، كما حرزت النيابة السلاح المستخدم في الواقعة والطلقات والفوارغ.

ودلت تحريات رجال مباحث القاهرة، في واقعة إقدام شاب عشريني على قتل زوجته وشقيقته وزوج شقيقته وحماته، أن المتهم استخدم سلاح غير مرخص في ارتكاب الجريمة.

نيابة قصر النيل مذبحة الزمالك باحث القاهرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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