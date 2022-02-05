كل شيء عن التخصصات المطلوبة للعمل بالحصة في المدارس

بدأت مُديريَّة التربية والتعليم بالجيزة، فى استلام ملفات التخصُّصات المطلوبة للعمل بالحصة في المدارس لسد العجز في أعداد المعلمين وذلك اليوم السبت الموافق 5 فبراير

ويبحث العديد من المعلمين عن المواعيد والأماكن فى هذا السياق ترصدها الدستور.

_ السبت الموافق 5فبراير 2022 التقديم لتخصُّص مادة اللغة العربية.

_ الأحد الموافق 6فبراير2022 التقديم لمادتيّ العُلوم والدراسات الاجتماعية.

_ الإثنين الموافق 7فبراير التقديم لمادة مُعلم فصل ورياض أطفال.

_ الثلاثاء الموافق 8 فبراير التقديم لمادتيّ الرياضيَّات واللغة الانجليزية.

_ الأربعاء الموافق 9 فبراير التقديم للمتخلفين لمواد (اللغة العربية والعلوم والدراسات الاجتماعية).

_ الخميس الموافق 10 فبراير التقديم للمتخلفين لمواد(معلم فصل ورياض الأطفال والرياضيِّات واللغة الانجليزية).

- التابعون لإدارة كرداسة التعليمية التقديم بمدرسة أبو رواش الصناعة منطقه ابو رواش.

- التابعون لإدارة 6 أكتوبرالتعليمية التقديم بمدرسة ٦ أكتوبر الثانوية بنين الحى السادس.

- التابعون لإدارة الورَّاق التعليمية التقديم بمدرسة العميد محمد فوزى مدبولي الابتدائية أمام قسم شرطة الوراق.

- التابعون لإدارة منشأه القناطر التعليمية التقديم بمدرسة منشأة القناطر الابتدائية بنين بجوار الإدارة التعليمية.

- التابعون لإدارة بولاق الدكرور التعليمية التقديم بمقر إدارة بولاق الدكرور التعليمية بتقسيم عمرو بن العاص ٢.

- التابعون لإدارة أبو النُمرس التعليمية التقديم بمدرسة الجهاد الإبتدائية للتعليم الاساسي بجوار الإدارة التعليمية.

- التابعون لإدارة الهرم التعليمية التقديم بمدرسة الفيصلية الاعدادية بجوار إدارة الهرم التعليمية.

- التابعون لإدارة البدرشين التعليمية التقديم بمدرسة أحمد عُرابي الابتدائية بجوار إدارة البدرشين التعليمية.

- التابعون لإدارة العمرانية التعليمية التقديم بمدرسة عُثمان بن عفَّان الابتدائية بجوار الإدارة التعليمية.

- التابعون لإدارة الحوامديِّة التعليمية التقديم بمدرسة الحوامديِّة الثانوية بنات بجوار الإدارة التعليمية.

- التابعون لإدارة العجوزة التعليمية التقديم بمقر إدارة العجوزة التعليمية شارع عبد المنعم رياض.

- التابعون لإدارة الدُقِّي التعليمية التقديم بمقر إدارة الدقِّي التعليمية ٣شارع أمين الرفاعي من شارع التحرير.

- التابعون لإدارة جنوب الجيزة التعليمية التقديم بمدرسة (الشهيد العميد أحمد محمد سيد إبراهيم بنين) "الجيزة الإعدادية سابقًا" عنوانها شارع جامعة القاهرة.

- التابعون لإدارة الشيخ زايد التعليمية التقديم بمدرسة الشيخ زايد الثانوية بنات بجوار إدارة الشيخ زايد التعليمية.

- التابعون لإدارة شمال الجيزة التعليمية التقديم بمدرسة غزوة تبوک الإبتدائية وعنوانها شارع ترعة السواحل أمام الشوربجى.

- التابعون لإدارة الواحات التعليمية التقديم بمقر الإدارة التعليمية.

- التابعون لإدارة العياط التعليمية التقديم بمقر الإدارة التعليمية بقصر ثقافة العياط.

- التابعون لإدارة الصف التعليمية التقديم بمقر الإدارة التعليمية.

- التابعون لإدارة أطفيح التعليمية التقديم بمدرسة أطفيح الإبتدائية المشتركة بمدينة أطفيح.

- التابعون لإدارة أوسيم التقديم بمدرسة أوسيم الإبتدائية المشتركة.